Kako Vojvodina namerava da napravi šampionke Srbije...
Vreme čitanja: 2min | pon. 12.10.26. | 13:50
I u ženskoj sekciji kluba iz Novog Sada uzdaju se u omladinsku školu
Uspela je Vojvodina, bar u poslednjih godinu dana, da se etablira kao drugi tim u Srbiji, sa ambicijom da u dogledno vreme prekine dominaciju Crvene zvezde. Ali uporedo sa temama koje najviše intrigiraju javnost, rade u Novom Sadu na više frontova. Pokušavaju da i od ženske selekcije naprave celinu koja će u dogledno vreme biti šampion Srbije. Veruje u to i predsednica Marija Đurović. Uostalom, imaju fudbalerke Vojvodine i poznatog učitelja Predraga Pecu Kurčubića.
„Ženski fudbal mora da se voli, ali ljubav sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su rad, strpljenje i kontinuitet. Realnost je takva da finansijska podrška još uvek kaska za muškim fudbalom – manje je sponzora, prihoda i medijske pažnje. Zato je naša odgovornost veća. U ŽFK Vojvodina to ne vidimo kao prepreku, već kao prostor za promenu. Uz veliku saradnju sa FK Vojvodina, radimo na tome da naš klub bude maksimalno stabilan i prepoznatljiv", kaže Marija Đurović.
Kao kada je reč o muškoj ekipi, žele u Novom Sadu da naprave okosnicu tima iz škole.
„Naša deca moraju da budu temelj kluba. Imamo mnoštvo izuzetno talentovanih devojaka poput Jane Topić, Dejane Ostojić, Elene Popov, Milice Šipke i Jane Knežević. Posebno bih istakla ljude koji svakodnevno rade sa njima – posvećene trenere i stručni štab. Sistem funkcioniše tako da svaka igračica zna da ima prostor za napredak. Kada vidite devojku od 16 godina koja ima važnu ulogu u seniorskom timu, to je najbolja potvrda da sve ovo ima smisla.”
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Veliki broj tinejdžerki već igra za Vojvodinu.
„Neophodno je da što više sredina prepozna značaj ulaganja u ženski fudbal. Ne mislim samo na novac, već na ulaganje u ljude, infrastrukturu, omladinske kategorije i stručni rad. Kada više klubova bude imalo ozbiljan sistem i kada devojčice budu znale da imaju gde da grade karijeru, imaćemo čvrstu osnovu za napredak lige. Ženski fudbal ne sme da bude sporedna tema, on je deo fudbala i zaslužuje adekvatan prostor, a promena te svesti je ključna za dalji rast.”
Priča o ŽK Vojvodina uklapa se u akciju FSS da je fudbal za devojčice.
"Zato što je fudbal sport. I tu ne bi trebalo da postoji dodatno objašnjenje. Kad dečak kaže da želi da trenira fudbal, to se uglavnom podrazumeva. Kad isto to kaže devojčica, još postoje ljudi koji postavljaju pitanje: da li je to za nju. Mislim da je vreme da takva pitanja ostavimo iza sebe. Devojčica treba da ima pravo da izabere sport koji voli, da trenira, takmiči se, napreduje i sanja o profesionalnoj karijeri".