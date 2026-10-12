Kako Vojvodina namerava da napravi šampionke Srbije...

Uspela je Vojvodina, bar u poslednjih godinu dana, da se etablira kao drugi tim u Srbiji, sa ambicijom da u dogledno vreme prekine dominaciju Crvene zvezde. Ali uporedo sa temama koje najviše intrigiraju javnost, rade u Novom Sadu na više frontova. Pokušavaju da i od ženske selekcije naprave celinu koja će u dogledno vreme biti šampion Srbije. Veruje u to i predsednica Marija Đurović. Uostalom, imaju fudbalerke Vojvodine i poznatog učitelja Predraga Pecu Kurčubića.

„Ženski fudbal mora da se voli, ali ljubav sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su rad, strpljenje i kontinuitet. Realnost je takva da finansijska podrška još uvek kaska za muškim fudbalom – manje je sponzora, prihoda i medijske pažnje. Zato je naša odgovornost veća. U ŽFK Vojvodina to ne vidimo kao prepreku, već kao prostor za promenu. Uz veliku saradnju sa FK Vojvodina, radimo na tome da naš klub bude maksimalno stabilan i prepoznatljiv", kaže Marija Đurović.

Kao kada je reč o muškoj ekipi, žele u Novom Sadu da naprave okosnicu tima iz škole.

„Naša deca moraju da budu temelj kluba. Imamo mnoštvo izuzetno talentovanih devojaka poput Jane Topić, Dejane Ostojić, Elene Popov, Milice Šipke i Jane Knežević. Posebno bih istakla ljude koji svakodnevno rade sa njima – posvećene trenere i stručni štab. Sistem funkcioniše tako da svaka igračica zna da ima prostor za napredak. Kada vidite devojku od 16 godina koja ima važnu ulogu u seniorskom timu, to je najbolja potvrda da sve ovo ima smisla.”