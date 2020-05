Kalendar koji smo svi čekali: Svi datumi povrataka nacionalnih liga Evrope

Dobro nam došao fudbale! Dugo se ne videsmo, ima evo već dva meseca. Vreme je za nastavak grubo prekinute romanse između zaljubljenika, navijača, kladilaca i najvažnije sporedne stvari na svet. U novom svetu, novim pravilima života i ponašanja, ali sa jednakim žarom. Nadamo se.

Dvomesečni fudbalski post pročistio nam je dušu, ali nas je učinio gladnijim nego ikada pre. Inflacija sportskih, pre svega fudbalskih takmičenja i prenosa uspavala nas je, presitila tako da se na ovaj period može gledati i kao na dobru stvar, u duhovnom smislu. Isčistili smo se, okrepili, uozbiljili i sada je vreme da krenemo sa normalnom fudbalskom dijetom.

Izuzimajući Beloruse koji usred pandemije počeli novu sezonu tamošnjeg šampionata i to sa otvorenim tribinama, Evropa se krila. Narod ove bivše sovjetske republike je imao priliku da uživa u fudbalu, a timovi da normalno guraju sezonu. I dokazalo se da fudbal, naročito ako se svi odgovorno ponašaju, ne predstavlja veliku opasnost.

Te zato sada kreće plima povrataka.

DEFINITIVAN NASTAVAK ŠAMPIONATA

16. maj: Nemačka

23. maj: Mađarska, Češka

28. maj: Danska

29. maj: Austrija, Poljska

30. maj: Srbija, Izrael, Ukrajina, Hrvatska. Litvanija

1. jun: Crna Gora

3. jun: Albanija

4. jun: Portugal

5. jun: Bugarska (ili 12. jun)

12. jun: Turska

13. jun: Island

16. jun: Norveška

17. jun: Finska

OČEKIVANI NASTAVAK ŠAMPIONATA

30. maj: Litvanija

6. jun: Slovenija, Slovačka

8. jun: Švajcarska

12. jun: Engleska, Španija

13. jun: Italija

14. jun: Grčka, Švedska

ČEKA SE ODLUKA O NASTAVKU

Andora, Jermenija, Azerbejdžan, BiH, Kipar, Škotska, Estonija, Vels, Gruzija, Severna Irska, Kazahstan, Letonija, Severna Makedonija, Malta, Moldavija, Irska, Rumunija, Rusija, San Marino

TRENUTNO IGRAJU

Belorusija, Farska Ostrva

OTKAZANO

Belgija, Francuska, Holandija, Luksemburg, Gibraltar

Na odlazak na stadione još dugo će se čekati, najmanje do septembra, to jest do naredne sezone. Jer ova mora biti privedena kraju na brzinu, hirurški precizno i profesionalno. Svaka greška, svaki pozitivan test mogao bi da ugrozi sezonu. Zato su sve lige i države donele pravila ponašanja ekipa, kopirajući pre svega ono što je uradila Nemačka. A svi znamo da je "nemačka medicina najbolja", pa što se mučiti i razmišljati. Uostalom, ako već prepisuješ, prepisuj od najboljeg đaka.

Prvi, već koliko sutra "nogu povlače" upravo Nemci jer startuju i Bundesliga i Cvajta, potom su za naredni vikend najavljeni Mađarska i Češka, pa onog tamo Danska, Austrija, Poljska...

Treba imati na umu to da je do sada 19 liga dalo zvaničan datum nastavka šampionata.

Datumi mogućeg, ali ne i zvaničnog povratka najvažnije sporedne stvari na svetu su objavljeni u devet država i to u Slovačkoj, Sloveniji, Španiji, Grčkoj, Engleskoj, Italiji, Litvaniji, Švedskoj i Švajcarskoj. Mada se očekuje da ih većina uskoro potvrdi. Ostatak Starog kontinenta za sada ćuti, dok su Belgija, Francuska, Holandija, Luksemburg, Gibraltar otkazali prvenstva, što je, po svemu sudeći velika greška. No, to ćemo još videti kada se sve malo zalaufa.

Biće ovo zaista interesantan period u istoriji fudbala i vallja mu svedočiti.