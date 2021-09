Kaluđerović pred polufinale plej-ofa AFC kupa: Imam 34 godine i priliku da osvojim nešto veliko

Srpski globtroter Andrija Kaluđerović nada se da će inspirisati svoj Nasaf iz Uzbekistana da pobedi u polufinalu kvalifikacija za AFC kup protiv indijskog ATK Mohuna Bagana, ali će za to morati da bude bolji od jednog od svojih bivših saigrača.

Oktobra 2017. navijači Velington Feniksa, novozelandskog kluba koji se takmiči u australijskoj A-ligi, bili su oduševljeni saradnjom dvojice svojih napadača protiv Brizbejna. Kaluđerović, srpski špic sa ogromnim iskustvom u Evropi i Aziji, postigao je pogodak posle samo 59 sekundi protiv bivšeg kluba, pre nego što je krilni igrač sa Fidžija Roj Krišna udvostručio vođstvo sa distance. Zatim je tandem udružio snage, a Krišna je odlično uposlio Kaluđerovića, koji je pogodio za 3:0. Skoro četiri godine kasnije Kaluđerović i Krišna će ponovo deliti fudbalsko igralište, ali na destinaciji koja je daleko od Novog Zelanda.

Krišnin ATK Mohun Bagan, pobednik Superlige Indije za sezonu 2019/20, gostovaće danas klubu Andrije Kaluđerovića, Nasafu u Karšiju, malom gradu na jugu Uzbekistana blizu granice sa Turkmenistanom.

Oba tima pobednici su svojih regionalnih zona, pa sudar bivših saigrača ima veliki ulog.

"To je zaista neobično. On je sa Fidžija, ja sam iz Srbije. To je velika udaljenost. Igrali smo zajedno na Novom Zelandu, a sada posle četiri godine igramo jedan protiv drugog u Uzbekistanu. Biće lepo videti ga i razgovarati sa njim. Veoma je dobar igrač", rekao je Kaluđerović za zvanični sajt AFC kupa.

Krišna (34) se nameće kao jedan od ključnih igrača ATK Mohun Bagana. Proglašen je za najboljeg igrača A-lige u sezoni 2018/19, u sezoni posle odlaska Kaluđerovića, kada je sa krila prebačen na ulogu centarfora i postigao 19 golova u 27 utakmica. Od tada se etablirao kao jedan od istaknutih igrača u Indiji, gde je na dosadašnje 44 ligaška duel metu pogađao u 29 navrata.

"U to vreme ja sam bio napadač, a on naše desno krilo. Igrao je veoma dobro na toj poziciji, a mi smo odlično sarađivali. Asistiraao mi je u nekoliko navrata. Jedan je od najbržih igrača, možda i najbrži, sa kojima sam ikada igrao, a sada je u smiraj svoje karijere pronašao dobro mesto i napreduje. Zaista sam srećan zbog njega".

Dok je Krišna 2019. otišao pravo iz Velingtona u ATK Mohun Bagan, Kaluđerovićeva ukrštena karijera uključivala je zaustavljanja u šest različitih klubova, uključujući sezonu u Indiji sa Delhi Dajnamosom, pre nego što se pridružio Nasafu sredinom tekuće sezone.

Kaluđerović je istakao da je njegovo dugogodišnje prijateljstvo sa zemljakom, bivšim saigračem i sadašnjom zvezdom Nasafa Markom Stanojevićem olakšalo prelazak u Uzbekistan.

"Došao sam ovde jer je moj veoma dobar prijatelj Marko Stanojević u Nasafu skoro dve godine. Igrali smo zajedno u Srbiji za Rad, dva puta. Nasafu je nedostajao napadač i on me je pitao da li sam možda zainteresovan. Kada je trener video moje karakteristike i profil, hteo me je, a onda me je Marko nazvao i pitao me da da dođem u Uzbekistan".

Roj Krišna proslavlja pogodak za Fidži na OI u Riju (©Reuters)

U karijeri koja je uključivala igranje na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. zajedno sa Dušanom Tadićem i Aleksandrom Kolarovim, nastupe u AFC Ligi šampiona za Peking Guan i Brizbejn, i koja se proteže kroz 15 zemalja, Kaluđerović je odavno naučio kako da se prilagodi novom okruženju, ali veruje da je trenutni izazov jedan od najtežih s kojima se suočio.

To je zato što mu se, za razliku od mnogih njegovih ranijih avantura, supruga i deca nisu pridružili u Karšiju.

"Želim da osvojim ovaj trofej i znam da sam zato ovde. Došao sam u Karši da igram dobar fudbal i osvojim nešto. To je prilika koju imamo na ovom AFC kupu. Igramo četvrtfinale, igramo kod kuće, pa mi je to prilika da nešto osvojim u karijeri. Sada imam 34 godine i bilo bi lepo osvojiti tako važan trofej".

Pojavljujući se u AFC kupu prvi put otkako ga je osvojio pre jedne decenije, Nasaf je prošao kroz region Centralne Azije sa četiri uzastopne pobede, čemu je pomogao gol Kaluđerovića u poslednjoj pobedi od 3:2 protiv Ahala iz Turkmenistana.

S obzirom na večerašnji dvoboj u sredu i, ako bude uspešan, kasnije finale plej-ofa između zona protiv Li Mena iz Hongkonga, koje će se održati u Karšiju, ekipa koju trenira Ruzikul Berdijev vrlo je svesna mogućnosti koja joj se pruža.

"Ako pobedimo ATK Mohun Bagan, imamo još jednu domaću utakmicu, tako da imamo dobre šanse da budemo u finalu. Mislim da smo favoriti u ovoj utakmici. Igramo u ligi svake nedelje, u dobroj smo formi. Imamo prednost, ali ovo ne može ništa da znači, možda će oni da odigraju svoju najbolju utakmicu. Nikad se ne zna. Ali, ako mene pitate, mi smo favoriti", istakao je Andrija Kaluđerović.

IZBOR UREDNIKA

AFC KUP - PLEJ-OF, POLUFINALE

Sreda

