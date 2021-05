Odlični napadač Rada Andrija Kaluđerović žali zbog ispadanja Građevinara u Prvu ligu Srbije, ali poručuje da je ponosan na klub i svoje saigrače, zbog svega što su učinili u prolećnom delu sezone.

Ekipa sa Banjice na kraju nije uspela da ostvari pobedu protiv Spartaka u Subotici, koja bi joj garantovala ostanak u društvu najboljih. Ekipa Milana Milanovića je u drugom delu sezone uspela da osvoji 32 boda, ali ju je na kraju koštao učinak iz prvog dela, u kojoj je prikupila duplo manje.

"Ispali smo iz lige, jako loši trenuci za nas. Sve je bilo kao ružan san. Ne mogu da verujem da smo ispali posle ovakve polusezone, najbolje u istoriji kluba. Od februara do danas, u drugom delu sezone, bili smo četvrti na tabeli, stvarno nam je svima teško palo. Zahvalio bih svim saigračima, trenerima i upravi kluba. Jedna od najboljih polusezona u mom životu, ali nažalost nismo uspeli da izdržimo trku, iako smo imali 48 bodova", počeo je Andrija Kaluđerović priču za MOZZART Sport.

Kaluđerović je na 19 utakmica postigao devet golova, ali u poslednjem kolu protiv Spartaka nije uspeo da postigne gol iz jedanaesterca u 79. minutu, koji bi Građevinarima izvesno doneo opstanak u ligi. Ipak, čuvar mreže Golubova, Mišo Dubljanić, uspeo je da zaustavi taj udarc.

"Bilo je normalno da ja preuzmem odgovornost u tom trenutku. Ako je to nekome moralo da se desi, onda bolje što je meni, nego nekom mlađem saigraču. Bio je to veliki udarac, klub koji volim je ispao iz lige. Ali šta je, tu je, život ide dalje. U fudbalu kao što može da bude izuzetno lepo, tako zna i da bude i jako teško".

Mnogi su ovog proleća osporavali Radove dobre rezultate i klub konstatno povezivali sa nečasnim radnjama.

"Smetaju mi priče, to mnogo utiče na ekipu i igrače. Ja sam potpuno van toga, ne želim u to da verujem. Teško je pripremiti se za takve utakmice. Nikada mi se to nije dešavalo, da se svuda priča, zovu prijatelji, i komentarišu o tome da li će biti 'dvojka'... Ako ništa, bar smo bili pošteni, ispali smo kao poštena ekipa i pošten klub. To mogu da garantujem".

Danas se pojavila inicijativa od strane prvog čoveka Javora i Zajednice Superligaša Dragomira Lazovića, koju je potpisao i Rad, da ove sezone ispadnu četiri kluba. To znači da bi opstali Javor i Rad.

"Nije mi to neka satisfakcija, mi smo ispali iz lige, to me ne interesuje. Ja bih voleo da se to desi zbog Rada, jer mi ovaj klub mnogo znači. Krivo mi je, nadam se da će se naredne sezone vratiti u Superligu. Klub kao što je Rad, sa takvim navijačima i takvom tradicijom, zaslužuje da bude u najvišem rangu. Ali, ispadali su i mnogi veliki klubovi, Juventus, Atletiko Madrid... Samo treba da se nastavi tradicija i da se ne prave iste greške. Napraviti dobru ekipu od starta, a ne kao ove sezone, kada smo prilično zaostajali u prvom delu sezone"

Kaluđerović je vodio žestoku bitku za napadačem Lučanaca Milanom Bojovićem na listi najboljeg strelca u istoriji kluba. Na kraju, Bojović je "umakao" za taj jedan bod, koji je postigao protiv Partizana. Ipak, najavljuje da bitka još nije završena.

"To će trajati još, neću odustajati. Bio sam deset godina na prvom mestu, što se kaže - biće dana za megdana. Znam svoje ciljeve, želim da igram dobro i postižem golove. To sam radio gde god da sam bio, u bilo kom klubu da sam igrao".

Kaluđerović je u karijeri premašio cifru od 20 klubova. Da li će uslediti nova promena ili postoji mogućnost za ostanak na Banjici?

"Nemam planova unapred, ne pravim im ih - živim dan za dan. Ima dosta poziva, pa ćemo videti. Rad je uvek opcija, to je moj klub. Videćemo šta će biti. Motiv mi je da igram na supeligaškoj sceni, kao i svakom igraču. Nije isključeno da odigram sa Radom sezonu u Prvoj ligi Srbije, pa da se zajedno vratimo u Superligu", zaključio je Kaluđerović.