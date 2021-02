Velez Sarsfild, koji je debitovao u Liga kupu pobedivši Njuels kod kuće, igra noćas protiv Deportivo Kamionerosa, članom trećeg ranga, u sklopu 1. faze Kupa Argentine. El Fortin će biti domaćin na stadionu u Sarandiju, a pobednik će u narednoj fazi igrati sa boljim iz okršaja Taljeresa iz Kordobe i Atletiko Rafaele.

Velez, koji predvodi nekadašnji defanzivac Valensije i Liverpula Maurisio Pelegrino, ima vrlo mlad tim i forsira ofanzivnu i dinamičnu igru, koju je do prošle godine oblikovao trener Gabrijel Hajnce. Kako je bivši as Mančester Junajteda i Reala iz Madrida rešio da promeni sredinu i okuša se u MLS-u predvodeći Atlantu, kormilo je preuzeo Pelegrino i može se reći da je odradio dobar posao. El Fortin je dogurao do polufinala Kopa Sudamerikane, gde je od njega jači bio Lanus.

Glavne ličnosti ekipe su Lautaro Đaneti, Federiko Mankuelo i Rikardo Senturion, dok je ekipa satkana i od mlađih igrača koji su skrenuli pažnju vodećih evropskih ekipa. Ipak, Tijaga Almade i Migela Brizuele neće biti u sastavu pošto su suspendovani jer su tokom novogodišnje noći optuženi za seksualno napastvovanje.

Sa druge strane, rival Deportivo Kamioneros je osnovan tek 2008. godine, odnosno, 98 godina posle Velez Sarsfilda. Njegov predsednik je Pablo Mojano, sin Uga, generalnog sekretara Unije vozača kamiona Buenos Ajresa, pa otuda i živopisni naziv.

Kamiondžije se pripremaju za početak Torneo Federal A takmičenja. Tokom minule sezone bio je deseti na tabeli u prvoj fazi. Ukupno je odigrao 29 mečeva uz devet pobeda, 12 remija i osam poraza pod vođstvom Uga Smaldonea.

ARGENTINA, KUP - 1. FAZA

Četvrtak

