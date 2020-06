Kanga traži 1.260.000 evra godišnje

Spata iz Praga privodi kraju još jednu sezonu za zaborav. Najtrofejniji češki klub je opet bio daleko od borbe za titulu, opet daleko i od drugog mesta koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, a uspeh će biti ako zadrži treće mesto i dokopa se Lige Evrope.

Jedna od retkih svetlih tačaka u sezoni je bio afrički vezista Gelor Kanga. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde je na 29 mečeva u svim takmičenjima ove sezone postigao 12 golova i upisao osam asistencija. Spasao je Spartu da još dublje ne potone i jedan je od najzaslužnijih što se velikan iz Praga plasirao u finale Kupa Češke, u kojem protiv Slovana iz Libereca može da spasi sezonu.

Mogla bi to da bude poslednja utakmica Kange u dresu praškog kluba posle dve i po godine. Kangin ugovor ističe 30. juna, finale je dan kasnije, ali je izvesno da će ostati u klubu do tog meča. Od finala bi mogla da zavisi dalje sudbina saradnje između češkog kluba i gabonskog fudbalera. Kanga je nedavnim ljubljenjem dresa i grba posle gola Viktoriji Plzenj pokazao navijačima da želi da ostane u klubu.

Da bi se to desilo, uprava kluba bi morala adkevatno da ga nagradi za status najboljeg grača ekipe. Prema pisanju čeških medija, Kanga je do sada u Sparti zarađivao 2.100.000 čeških kruna (oko 945.000 evra) po sezoni i za novi ugovor je tražio povišicu od 30 odsto, odnosno godišnju platu od 2.800.000 kruna godišnje, što je u prevodu oko 1.260.000 evra po sezoni. U klubu nisu raspoloženi da to plate i žele da zadrže Kangu samo pod istim finansijskim uslovima kao do sada.

Afrikancu taj status smeta jer jer najbolji igrač u ekipi, a nije najplaćeniji. Primera radi, turski štoper Semih Kaja koji je došao pre tri godine i pokazao se kao težak promašaj, ima godišnju platu od preko 1.600.000 evra godišnje! Izraelski napadač Tal Ben Haim je po ugovoru koji je nedavno raskinut zarađivao 1.350.000 evra godišnje. Sve su to posledice katastrofalnog prelaznog roka koji je u leto 2017. godine odrađen po dolasku italijanskog trenera Andree Stramaćonija. Italijan je sa platom od preko 2.000.000 evra godišnje, sedmoricom članova stručnog štaba i gomilom pogrešnih poteza zavio Spartu u crno da još nije uspela da se oporavi i vrati u vrh češkog fudbala.

Jasno je zašto je Kanga nezadovoljan svojom platom i zašto želi povišicu. Sezona koju je odigrao mu ide na ruku i do pre nekoliko nedelja je delovalo kao gotova stvar da odlazi iz kluba. Imao je bogate ponude iz Tabzona i saudijskog Al Ahlija. Bolje od onoga što je tražio od Sparte. Međutim, posle krize nastale korona virusom, ponude sa istoka više nisu iste, pa češki mediji pišu da bi Kanga mogao da ostane u Češkoj. Sparta se rešila najplaćenijeg igrača Ben Haima, ugovor uskoro ističe i Kaji, pa bi u budžetu moglo da se nađe prostora za bogatiji Kangin ugovor iako su najavljene redukcije troškova za sledeću sezonu zbog krize nastale pandemijom korona virusa.

Mnogo toga bi moglo da zavisi od predstojećeg finala Kupa Italije protiv Slovana i Spartinog plasmana u Evropu.

ČEŠKA 1, PLEJ-OF - 31. KOLO

Subota

17.30: (1,65) Sparta (3,60) Liberec (5,10)

20.00: (6,00) Ostrava (3,45) Slavija (1,60)

Nedelja

19.00: (1,30) Plzenj (5,00) Jablonec (9,00)

*** kvote su podložne promenama