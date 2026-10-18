Kapiten Mikel bio bez gola cele sezone, pa spakovao dva za osam minuta! Petarda Sosijedada u Malagi
Vreme čitanja: 7min | ned. 18.10.26. | 20:28
Tim iz Baskije sve raspucaniji u poslednje vreme
Prvo Barselona, odmah zatim Sosijedad. Takav je redosled u La Ligi kada govorimo o timovima čije utakmice ljubiteljima fudbala daruju ono što najviše vole - golove. Ponekad ih postižu, ponekad primaju, u poslednje vreme i jedno i drugo. Ovo prvo, doduše, u znatno većoj meri.
I zato se u roku od mesec i po dana probio do pete pozicije. Elče, Valensiju i u prošlom kolu Deportivo počastio je sa po tri komada, ove večeri bio još izdašniji, još raspucaniji. Pukla je petarda na Rosaledi, stradala je Malaga u poslednjem meču nedeljnog programa devetog kola Primere - 5:2 (2:0).
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Razočaravajuć početak sezone imao je Sosijedad, dobio samo jednu od uvodne četiri utakmice, ali ga je Pelegrino Mataraco doveo u red, učinio da podseća na onaj od proletos kada je na talasu samopouzdanja proizvedenog serijom pobeda osvojio trofej u Kupu kralja. Čak je i lepršaviji nego što je bio lane, i tek bi mogao da bude, jer konačno je očepio i kapiten.
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Umoran od prethodne sezone na koju se tokom leka nakalemilo i učešće na Mundijalu, Mikel Ojarzabal je bio neprepoznatljiv u uvodnim nedeljama nove takmičarske godine. Dve asistencije Espanjola u trećem kolu bile su jedini konkretan doprinos koji je španski reprezentativac dao rezultatima Sosijedada, oko 650 minuta bio je bez gola računajući sva takmičenja, ali je večeras na Rosaledi probio led. I za osam minuta spakovao dva. Oba na sličan način, nakon što su mu defanzivci Malage ostavili više nego dovoljno prostora da podseti kakvim udarcem raspolaže. Ojarzabal im to nije oprostio.
Kažnjavao ih je i sprečavao da se vrate u život onda kada su nagoveštavali da bi mogli da zakuvaju utakmicu. Prvo je pogodio pet minuta nakon što je Adrijan Nino smanjio na 2:1, zatim svega nekoliko desetina sekundi pošto je Pablo Martinez spektakularnim udarcem dunuo rivalu zavrat (3:2). Malaga je pokušavala da se podigne sa zemlje, Ojarzabal joj nije dao.
On ju je na zemlji zadržao nakon što su je prethodno patosirali Take Kubo i Ori Oskarson. Efikasno popodne baskijskog tima već u trećem minutu je najavio Japanac, koji je prelepim udarcem takođe došao do prvenca u sezoni, dok je Islanđanin sredinom prvog dola spremno dočekao odbitak na sredini igrališta i Alfonsa Erera nakon što je umakao protivničkom defanzivcu.
Tačku na ubedljivu pobedu stavio je rezervista Gonsalo Gedes desetak minuta pošto je ušao u igru.
PRIMERA – 9. KOLO
Petak
Deportivo La Korunja - Levante 1:1 (0:0)
/Nsongo 63 - Rekuena 82/
Subota
Espanjol - Atletiko Madrid 0:1 (0:0)
/Baena 89/
Betis - Barselona 2:5 (1:2)
/Gomez 27, Ezalzuli 53 – Jamal 10, Rodri 41, Žezus 51, Garsija 62, Olmo 81/
Viljareal - Elće 0:0
Valensija - Atletik Bilbao 0:0
Nedelja
Osasuna - Rasing Santander 2:0 (1:0)
/Budimir pen 9, Osambela 88/
Selta - Alaves 2:1 (0:0)
/Đutgla 53, Rodriges 71 - Novoa 87/
Malaga - Sosijedad 2:5 (0:2)
/Nino 54, Martinez 66 - Kubo 3, Oskarson 26, Ojarzabal 59, 67, Gedes 73/
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