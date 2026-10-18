Kapiten Mikel bio bez gola cele sezone, pa spakovao dva za osam minuta! Petarda Sosijedada u Malagi

Prvo Barselona, odmah zatim Sosijedad. Takav je redosled u La Ligi kada govorimo o timovima čije utakmice ljubiteljima fudbala daruju ono što najviše vole - golove. Ponekad ih postižu, ponekad primaju, u poslednje vreme i jedno i drugo. Ovo prvo, doduše, u znatno većoj meri.

I zato se u roku od mesec i po dana probio do pete pozicije. Elče, Valensiju i u prošlom kolu Deportivo počastio je sa po tri komada, ove večeri bio još izdašniji, još raspucaniji. Pukla je petarda na Rosaledi, stradala je Malaga u poslednjem meču nedeljnog programa devetog kola Primere - 5:2 (2:0).