Karambol 1, pa Karambol 2 i Sevilja u 100. minutu ostala bez pobede

Levante je na čudesan način izbegao poraz od Sevilje kod kuće. Dva karambola u kojem odbrana gostiju nije uspevala da izbije loptu iz svog šesnaesterca bila su kao rulet koji je stao na crveno-plavo. Golom u 100. minutu Levante je izbio Sevilji pobedu iz ruke, a sebe podigao iznad zone ispadanja – 3:3.

Sudijska nadoknada od osam minuta. Pa produžena za još pet. Zato što su posle 90. minuta viđena čak tri gola na stadionu „Sijutat de Valensija“!

Onih prvih 90 minuta moglo je komotno da se ne igra, s obzirom na to kakva je drama vladala u nadoknadi. Kada je na semaforu otkucao taj 90. minut Sevilja je vodila 2:1, ali je Levante imao inicijativu, krenuo je na sve ili ništa, da proba da golom dođe do boda, da odbrani domaći teren. Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket Igrao se 92. minut kada je usledio prvi karambol ispred i u šesnaestercu gostiju. Odbijala se lopta levo-desno, napred-nazad, nikako Andalužani nisu uspevali da je dočekaju „na palac“ i lansiraju na protivničku polovinu. Ali je dočekao Dela, koji je uhvatio takav volej sa 17 metara da ga se ne bi postideli ni najveći majstori fudbala – 2:2.

Ali, to je bila samo prva trećina priče... Dok su navijači Levantea tražili da ekipa krene napred, da dotuče uzdrmanu Sevilju, klatno se pomerilo na drugu stranu terena. Gosti su najpre stvorili jednu akciju, koja im je propala kod završnog pasa, a onda je u 95. minutu Romero poslao projektil sa 20 metara koji se zario u mrežu – 2:3.

Počeli su da slave gosti kao da je sada sve gotovo, preterao je u tom ludovanju strelac gola i dobio crveni karton. Prerano... Ponovo se klatno pomerilo, otišlo na drugu stranu. Igrao se 100. minut, još jednom odbrana Sevilje nije uspela da lansira loptu od gola, ni odbrana golmana Vlahodimosa nije vredela jer je fudbal došao na nogu Endukveu, koji ga je poslao u gol – 3:3. Uzalud su Andalužani tvrdili da je ofsajd, iz VAR sobe nije stigla takva informacija i na semaforu je ostalo nerešeno.