Karambol 1, pa Karambol 2 i Sevilja u 100. minutu ostala bez pobede
Vreme čitanja: 7min | pon. 12.10.26. | 23:11
Sreća pomazila Levante da u dubokoj nadoknadi izbegne poraz – 3:3
Sudijska nadoknada od osam minuta. Pa produžena za još pet. Zato što su posle 90. minuta viđena čak tri gola na stadionu „Sijutat de Valensija“!
Levante je na čudesan način izbegao poraz od Sevilje kod kuće. Dva karambola u kojem odbrana gostiju nije uspevala da izbije loptu iz svog šesnaesterca bila su kao rulet koji je stao na crveno-plavo. Golom u 100. minutu Levante je izbio Sevilji pobedu iz ruke, a sebe podigao iznad zone ispadanja – 3:3.
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Onih prvih 90 minuta moglo je komotno da se ne igra, s obzirom na to kakva je drama vladala u nadoknadi. Kada je na semaforu otkucao taj 90. minut Sevilja je vodila 2:1, ali je Levante imao inicijativu, krenuo je na sve ili ništa, da proba da golom dođe do boda, da odbrani domaći teren.
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Igrao se 92. minut kada je usledio prvi karambol ispred i u šesnaestercu gostiju. Odbijala se lopta levo-desno, napred-nazad, nikako Andalužani nisu uspevali da je dočekaju „na palac“ i lansiraju na protivničku polovinu. Ali je dočekao Dela, koji je uhvatio takav volej sa 17 metara da ga se ne bi postideli ni najveći majstori fudbala – 2:2.
Ali, to je bila samo prva trećina priče... Dok su navijači Levantea tražili da ekipa krene napred, da dotuče uzdrmanu Sevilju, klatno se pomerilo na drugu stranu terena. Gosti su najpre stvorili jednu akciju, koja im je propala kod završnog pasa, a onda je u 95. minutu Romero poslao projektil sa 20 metara koji se zario u mrežu – 2:3.
Počeli su da slave gosti kao da je sada sve gotovo, preterao je u tom ludovanju strelac gola i dobio crveni karton. Prerano...
Ponovo se klatno pomerilo, otišlo na drugu stranu. Igrao se 100. minut, još jednom odbrana Sevilje nije uspela da lansira loptu od gola, ni odbrana golmana Vlahodimosa nije vredela jer je fudbal došao na nogu Endukveu, koji ga je poslao u gol – 3:3. Uzalud su Andalužani tvrdili da je ofsajd, iz VAR sobe nije stigla takva informacija i na semaforu je ostalo nerešeno.
Levanteu srećniji deo kolača, Sevilji za raspoloženje informacija da je i dalje neporažena na gostovanjima od početka sezone... Ako joj je to neka uteha.
Povremeni srpski reprezentativac Petar Ratkov igrao je za Levante od 56. minuta.
PRIMERA - OSMO KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)
/Diomande 62/
Nedelja
Elče - Selta 0:0
Real Sosijedad - Deportivo 3:2 (2:0)
/Martin 29, Zakarijan 34, Gedes 54 - Sorijano 61, Ernandez 69/
Betis – Osasuna 5:2 (3:0)
/Isko 10pen, 67, Ezalzuli 31, Ljorente 42 – Budimir 51, Garsija 56/
Rasing Santander - Valensija 2:2 (1:1)
/Zabiri 32, Martin 47 - Raba 2, Otorbi 65/
Ponedeljak
Levante - Sevilja 3:3 (0:1)
/Romero 57, Dele 90+2, Endukve 90+10 - Ure 13, Koreja 54, Romero 90+5/