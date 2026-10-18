Karecas se na štakama vratio u Dortmund, ne igra protiv Srbije

"Iskrenuo je zglob ka unutra. Nadam se da pauza neće biti preduga“, izjavio je Kedira za Skaj nakon bledog susreta koji je završen bez golova (0:0).

Podsetimo, Karecas je na terenu proveo svega nekoliko minuta pre nego što je, u duelu sa fudbalerom Union Berlina Ranijem Kedirom , iskrenuo levo stopalo i ostao da leži na travi, previjajući se od bolova. Niko Šloterbek i Valdemar Anton odmah su signalizirali ka klupi i treneru Niku Kovaču da pripremi izmenu...

Nakon dodatnih lekarskih pregleda, koji bi trebalo da budu obavljeni tokom današnjeg dana, biće poznato koliko će Karecas tačno morati da pauzira, međutim već sada je jasno da će za potpuni oporavak trebati najmanje tri do četiri nedelje. I to u boljem slučaju, ukoliko nije došlo do ozbiljnijih oštećenja u zglobu.

Posle odličnog početka u Dortmundu, mladi as za kojeg je izdvojeno 30.000.000 evra, prolazi kroz izuzetno težak period. Najpre je doživeo kolaps tokom utakmice protiv Viljareala, usled problema sa cirkulacijom, da bi se sada suočio sa novim zdravstvenim problemom.

Kovač je i pre početka meča protiv Uniona nagovestio da Karecas još nije uspeo da se vrati na pređašnji nivo.

"Pratim tog momka. Još nije na nivou na kojem je bio ranije. Svi se sećamo trenutka kada se srušio tokom utakmice Lige šampiona. Mislim da mu je to i dalje u glavi“, kazao je trener Borusije.

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U narednom periodu hrvatski stručnjak moraće da pronađe nova rešenja u napadu, koji trenutno ima poteškoća da uhvati pravi ritam. Na prethodna dva susreta - nula golova. Do 7. novembra Dortmund očekuje šest takmičarskih utakmica, s tim da će izostanak Karecasa dodatno suziti izbor i otupiti oštricu.

Ne treba zaboraviti da je njegov zemljak Kostas Konstantelijas još na debiju u Bundesligi takođe doživeo tešku povredu i neće ga biti punih šest meseci.

Karecasova povreda problem je veliki i za reprezentaciju Grčke, koja polovinom novembra igra dve utakmice Lige nacija. Prvu protiv Holandije 13, a drugu protiv Srbije, tri dana kasnije. Gotovo je izvesno da Ivan Jovanović neće moći da računa na jednog od svojih najvažnijih fudbalera u tim mečevima.