Kada je Zinedin Zidan zvanično podneo ostavku,prvi favorit da na klupi Real Madrida nasledi francuskog stručnjaka bio je Maks Alegri, nakon što je napustio Inter stidljivo se pominjao Antonio Konte, potom i u Pari Sen Žermenu nezadovoljni Maurisio Poketino, opcija je bila da Kraljevići nastave trend velikih evropskih klubova i klupu povere nekoj od svojih legendi, Raulu ili Ćabiju Alonsu, na kraju - Karlo Ančeloti. Pravo niotkuda, za svega nekoliko sati italijanski stručnjak je dogovorio raskid saradnje sa Evertonom i potpisao trogodišnji ugovor sa Realom, otvorivši svoje drugo poglavlje na Santijago Bernabeu.

Zvanično predstavljanje održano je danas, a druženje sa uvek kritički naoštrenim madridskim novinarima don Karleto otvorio je na njemu nekarakterističan način - šalom.

"Molim vas zovite me Karlo, ne gospodin Ančeloti. Znam da sam star, ali ne toliko...“, našalio se novi trener Reala, a potom otkrio šta se to promenilo u prethodnih šest godina otkako je napustio madridski klub.

"Karlo Ančeloti nije isti kao što je bio pre šest godina, imam više iskustva. Osećao sam se dobro u Evertonu, ali i negativno iskustvo vam pomaže da napredujete. Trenirati Real je prelepa odgovornost. To je najbolji klub na svetu. Normalno je imati više odgovornosti nego na drugim mestima. Prihvatam je i radiću kao što sam radio u prošlosti. Imam vrlo kvalitetan tim sa mnogo iskusnih i kvalitetnih igrača poput Bejla, Krosa, Modrića, Benzeme, Ramosa, Rodriga, Vinisijusa, Valverdea...", započeo je Ančeloti konferenciju za novinare.

IZBOR UREDNIKA

Među igračima čije je kvalitete isticao, Italijan je pomenuo i Serhija Ramosa. Međutim, kapitenu Reala ističe ugovor do kraja meseca, kada će postati slobodan igrač. Ančeloti uverava da će razgovarati sa njim kako bi ga ubedio da ostane na Bernabeu, istakavši njegovu važnost za klub.

"Ramos je vrlo bitan igrač za Real. Učestvovao je u svim uspesima kluba. Razgovaraćemo sa njim. Znam da u klubu pokušavaju da obnove ugovor sa njim, ali ne znam detalje. Kada ih saznam, moći ću da kažem više."

Jedan od onih čiji je status nepoznat je i Geret Bejl. Velški fudbaler se nije naigrao kod Zinedina Zidana, prethodnih šest meseci proveo je na pozajmici u Totenhemu, a na osnovu Karletovih izjava, deluje da će naredne sezone u timu Reala biti prostora za Bejla.

"Nije mnogo igrao u Premijer ligi, ali je postigao dosta golova. Bio je poprilično učinkovit na poslednjim utakmicama, imao je kontinuitet. Dobro ga poznajem. Ukoliko bude motivisan, mogao bi da ima odličnu sezonu, u to ne sumnjam."

No, Bejl je samo jedan od nekolicine fudbalera na koje Zidan nije previše računao. O njihovom statusu, kaže Ančeloti, odlučivaće teren.

"Imam poštovanje prema Bejlu, Isku, Marselu… Svi oni su u Realu i to bi trebalo da ih motiviše. Presudiće teren. Moraju da treniraju dobro i pokažu treneru da mogu da igraju za Real."

Foto: Printscreen

U nedavno završenoj sezoni posebno je podbacio Eden Azar. Plaćen debelo preko 100.000.000 evra, Belgijanac je za dve godine sakupio jedva preko 40 utakmica i postigao svega pet golova.

"On je vrhunski igrač. Imao je problema u prvoj godini. Nije dostigao pun potencijal, ali uradiće to jer on to želi. Kad je neko motivisan… Ovo bi mogla da bude prava godina da pokaže svoju moć."

Usled Azarovog izostanka, ofanzivni učinak Reala prethodne sezone je zavisio isključivo od Karima Benzeme, koji je postigao 30 golova. Ančeloti smatra - moraće više, uostalom, kao i svi drugi.

"Benzema mora da postigne 50 golova, ne 30. Vinisijus takođe mora da postiže više golova, svi će morati da doprinose više u napadu. Drago mi je što ponovo treniram Benzemu. Napredovao je mnogo poslednjih godina, ima veću odgovornost. Tu je i dosta mladih igrača pred kojima je svetla budućnost."

Benzemin napredak usledio je nakon odlaska Kristijana Ronalda u Juventus. Međutim, Portugalac je nakon još jedne neuspešne sezone u Torinu na izlaznim vratima Stare dame. Čini se pravo vreme za senzacionalni povratak.

"Imam veliku naklonost prema Kristijanu, ali ne volim da pričam o igračima koji su u drugom klubu. Ima ugovor sa Juventusom i čini mi se da to ne bi bilo u redu. I dalje mu ide vrlo dobro, postiže puno golova. Jedan italijanski novinar me pitao da li je Ronaldo pri kraju karijere, odgovorio sam mu da jeste, jer je postigao 30 golova, a obično postiže po 50."

Neizbežna tema bio je njegov prethodnik na klupi Reala, Zinedin Zidan.

"Šta treba da kažem o Zizuu? Osvojio je tri trofeja Lige šampiona zaredom. Uradio je odličan posao. Sve je uradio kako treba. Svako bi trebalo da mu se zahvali. Ali ovo je fudbal, treneri odlaze, drugi dolaze. Nisam razgovarao sa njim, sve se odigralo vrlo brzo. U poslednje vreme nismo imali kontinuirani odnos, povremeno smo razmenjivali poruke, ali ću pričati sa njim."

Francuski stručnjak je konstantno bio na udaru kritika španskih medija. Ančeloti ih spremno čeka, jer svestan je, nemoguće je izbeći ih kada ste trener Reala.

"Svi znaju koji su ciljevi Reala: da osvoji Primeru, Ligu šampiona i Kup Kralja. Normalno je da će biti kritika. To je najpopularniji klub na svetu. Trenirati najveći klub na svetu sa sobom nosi veliku odgovornost i nekad stvari ne idu željenim tokom. Ali najbitnija stvar je poštovati druge: trenere, igrače, novinare..."

Za kraj, kakav se fudbal može očekivati od Karletovog Reala?

"Tradicija Reala je da igra spektakularan fudbal. Poslednjih godina fudbal se promenio, mnogo je agresivniji i organizovaniji. Neka pravila su se promenila. Ali u Realu je uvek isto: ofanzivan i atraktivan fudbal je ono što istorija kluba i navijači zahtevaju", uverava Ančeloti.