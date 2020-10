Plakao je Dani Pareho dok se opraštao od navijača Valensije. Gazda Piter Lim ni suzu nije pustio. Zanimale su ga samo pare. Emocije navijača su mu bile potpuno nebitne. Javno je to rekla i njegova ćerka Kim Lim poručivši navijačima: “Naš klub i šta vas briga šta mi radimo”.

Ali karma je kučka. Nepogrešivo sačeka pravi trenutak da ti u lice saspe sve one nepravde koje si drugima činio. U derbiju petog kola Primere, kad je Viljareal posustao, a Valensija uhvatila zalet i pomislila da može i do velikog iznenađenja na Madrigalu, pogodak dojučerašnjeg kapitena Slepih miševa doneo je Žutoj podmornici pobedu od 2:1, a Limu povod da se pogleda ogledalo i zapita gde je to pogrešio.

A pogrešio je što je Pareha kao potpuno nebitnog igrača oterao u Viljareal. Skupo mu je bilo da mu plaća platu. Sad je platio skupu cenu zbog takvog razmišljanja. Kao da su neke više sile htele da tako bude. Parehov udarac je zakačio Muktara Dijakabija i prevario Haumea Domeneka.

Viljareal se vratio iz nokdauna u trenutku najveće Valensijine dominacije.

Takvu energiju u gostujućem timu probudio je projektil Gonsala Guedeša kojim je Viljareal anulirao pogodak Paka Alkasera – još jednog bivšeg igrača Valensije – sa penala koji je svirao posle apsolutno nespretne reakcije Gabrijela Pauliste na Pedrazi.

U tom trenutku sva pređašnja inicijativa Žute podmrnice u sekundi je nestala, a Viljareal je bio mnogo bolji tim od samog početka utakmice. Negde usput se izduvao, možda pomislio da će biti lako, dozvolio rivalu da se rastrči i Guedešu da opasno zakuva.

Međutim, onda se neko gore dosetio, nije bilo boljeg scenarija za ovakvu utakmicu. Devet godina je Pareho proveo na Mestalji, bio tu kad je bilo teško, kad nije bilo para, kad nije bilo rezultata. Odigrao je za klub 383 utakmice, dao 64 gola.

Oterali su ga kao kera. Sad im je vratio. Mada nije slavio naravno. Njemu je verovatno mu je bilo i žao. U njemu ipak ima emocije.

PRIMERA – 6. KOLO

Subota

Granada - Sevilja 1:0 (0:0)

/Erera 82/

Selta - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)

/Suarez 6, Karasko 90+5/

Real Madrid – Kadiz 0:1 (0:1)

/Lozano 16/

Hetafe – Barselona 1:0 (0:0)

/Mata 56p/

Nedelja

Eibar - Osasuna 0:0

Atletik Bilbao – Levante 2:0 (0:0)

/Berenger 68, Vilijams 78/

Viljareal – Valensija 2:1 (1:1)

/Alkaser 8pen, Pareho 69 – Guedeš 37/

18.30: (1,82) Alaves (3,35) Elče (4,90)

18.30: (2,40) Ueska (2,90) Valjadolid (3,45)

21.00: (2,55) Betis (3,30) Sosijedad (2,75)

***kvote su podložne promenama