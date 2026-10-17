Kartal u negativnoj istoriji Fenera, nastup Lukakua pod upitnikom

Takođe, prenosi se i da su izjave štopera Milana Škrinjara, date posle meča na Vila parku, podigle temperaturu u svlačionici do usijanja, ali da tome ništa manje nije doprineo ni Kartal sa svojim viđenjem situacije i izborom igrača. Posebno ih je pogodilo to što je pojedine igrače direktno prozivao prilikom susreta sa novinarima.

18.00: (1,30) Fenerbahče (5,80) Alanja (9,00)

Kako god bilo, turbulencije unutar istanbulskog kluba se pojačavaju, ali sve može da se pogorša, naročito ako večeras ne pobede Alanju. Fener je četvrti sa tri boda manje od lidera Galatasaraja i sve je još otvoreno, ali ciljeve će biti teško ostvariti ako loša atmosfera potraje.

Zanimljivo je i da je ime Ismaila Kartala vezano za tri od pet najvećih poraza u istoriji kluba. Kada je bio igrač, 1992. godine je bio u startnoj postavi tima koji je od Sigme Olomuc izgubio sa 7:1, a tada je dobio i crveni karton u 42. minutu.

15.00: (7,75) Genčlerbirligi (5,10) Galatasaraj (1,37)

Pre tri godine bio je trener Fenera kada su izgubili od Nordsjilanda sa 6:1, a pre nekoliko dana je doživeo još jednu katastrofu koja će se pamtiti. Preostala dva velika poraza Fener je pretrpeo od Benfike 1975. kada je bilo 7:0, i tri godine kasnije od PSV-a (6:1).

Uz sve to, potpuno je neizvesno da li će ove večeri moći da zaigra Romelu Lukaku. Ismail Kartal ga je planirao za meč u Birmingemu, ali ga je na teren uveo tek od 69. minuta. Belgijanac je rovit i ostalo je da medicinski tim neposredno pred meč odluči o tome da li će dobiti zeleno svetlo za nastup.

"Meč u Birmingemu moramo da ostavimo iza sebe i zaboravimo ga što je pre moguće. Pred nama su još tri kritična meča u ligi šampiona. Sada nas čeka obaveza u ligi, meč sa Alanjom, pred našim navijačima. Pobedom na ovoj utakmici želimo da izbrišemo negativan utisak i zatražimo oprost od navijača", poručio je Kartal.

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Za to vreme, u taboru lidera Galatasaraja, sve je podređeno osvajanju bodova na gostovanju Genčlerbirligiju. I turski šampion je doživeo poraz u Ligi šampiona, kod kuće od Barselone, ali pre toga je upisao tri pobede pred svojim navijačima.

Očekuje se da će trener Okan Buruk u odnosu na meč sa Kataloncima napraviti tri do četiri promene. U timu zbog suspenzija neće biti Lukasa Toreire i Ugučukvua. Umesto Toreire mogao bi da zaigra Mario Lemina. Takođe, Buruk bi na klupu mogao da pošalje Junusa Akguna i Rafaela Leaa, dok bi priliku mogao da dobije Liroj Sane.

TURSKA. 8. KOLO

Petak

Čorum - Rize 2:1 (1:1)

/Under 38, Mukoko 80 - Laci 32/

Subota

Erzurum - Ejup u toku

15.00: (1,85) Amed (3,50) Konja (4,40)

15.00: (7,75) Genčlerbirligi (5,10) Galatasaraj (1,37)

18.00: (1,30) Fenerbahče (5,80) Alanja (9,00)

Nedelja

12.30: (2,45) Kasimpaša (3,25) Samsun (2,75)

15.00: (2,85) Kodžaeli (3,30) Gectepe (2,35)

18.00: (1,67) Bašakšehir (3,80) Gazijantep (5,30)

Ponedeljak

19.00: (3,00) Trabzon (3,50) Bešiktaš (2,30)

*** kvote su podložne promenama