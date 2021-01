Odlazak Vilijama Karvalja iz Betisa posle dve i po godine sve je izvesniji, pitanje je samo gde će reprezentativac Portugalije da nastavi karijeru.

Iako se poslednjih dana šuškalo o transferu u Benfiku, Karvaljovi agenti uspeli su da postignu načelni dogovor s Lesterom oko ličnih uslova saradnje, što je jedna od prepreka za njegov transfer na Luž gde ga raširenih ruku čeka stari poznanik Žorž Žezus. Karvaljo je jedan od najplaćenijih fudbalera Betisa sa godišnjim primanjima od 2.500.000 evra, plus bonusi, što je Benfiki suma koju nije lako izdvojiti, ali za Lester to nije ništa specijalno i navodno bi čak na King Pauer stadionu mogao da ima i nešto veća primanja, mada se ne otkrivaju detalji.

Betis ipak odbija da razgovara sa Lesterom koji ne želi da plati traženih 20.000.000 evra za transfer. Lisice ne idu iznad 15.000.000 evra, a navodno bi ponuda od 18.000.000 evropskih novčanica mogla da zadovolji obe strane, ali s Ostrva još nije stigao takav predlog.

Što se tiče Benfike sve je potpuno otvoreno. Sa Luža je stigla prva ponuda koja glasi – pozajmica do leta, uz opciju kupovine na 15.000.000 evra. U Betisu su uzvratili kontraponudom koja glasi – pozajmica vredna 3.000.000 evra, uz obavezan otkup na 15.000.000 evra, plus još dva miliona na ime bonusa. Tako bi se stiglo do magične sume od 20.000.000 evra, a na stadionu Benito Viljamarin nadaju se da će prevagnuti želja Žorža Žezusa da obnovi saradnju s Karvaljom.

Sa Luža su zatražili nekoliko dana da razmisle i onda donesu konačnu odluku. Navodno je ponedeljak dan kada bi moglo sve da bude jasnije. Betis kao zamenu za Karvalja vidi Erika Pulgara iz Fjorentine, ali tim iz Toskane nije još spreman da se oprosti od mladog veziste koga merkaju još neki klubovi iz Premijer lige.

Karvaljo je ove sezone odigrao 15 utakmica u svim takmičenjima i postigao dva gola, a u dresu Betisa skupio je 71 meč u svim takmičenjima uz ta dva pogotka i još pet asistencija.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com