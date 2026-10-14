Kasano uvek bez dlake na jeziku: Kristijano nije ni pola pravog Ronalda

Kako se večeras u Ligi šampiona sastaju dva njegova bivša kluba, Roma i Real, Kasano je dao intervju za španski AS u kojem je govorio na razne teme. A, prva je bila čime se bavi sada kada je fudbalski penzioner.

„Živim u Đenovi skoro 20 godina i ne radim ništa konkretno. Imam emisiju na Tviču sa nekim bivšim kolegama koja se zove Viva el fútbol (Živeo fudbal) i najbolji smo u Italiji zbog toga koliko otvoreno pričamo. Dajem svoje mišljenje bez ikakvih ograničenja i uvek kažem ono što mislim, baš kao što sam uvek i radio“, pričao je Kasano.

Priznaje Italijan da mu igranje fudbala nedostaje.

„Fudbaleru uvek nedostaje lopta. Osim toga, današnji fudbal mi se sviđa mnogo manje nego onaj iz mog vremena, jer mu nedostaju ličnost i talenat. Uživam da gledam špansku reprezentaciju, Barselonu, PSŽ i već nekoliko godina Gvardiolin Siti. Ostali samo trče i trče, ali ja volim one koji igraju fudbal sa hrabrošću i karakterom“.

Ni Kasano nije bio jedan od tih koji su voleli da mnogo trče.

„To je tačno. Imao sam mnogo talenta i malo volje, to svi znaju. Nisam imao volje da jedem manje i radim više, ali sam bio srećan na svoj način“.

Na pitanje koji od igrača koji su sada na terenu ga najviše oduševljava, Kasano je rekao:

„Pre svega Mesi. On igra na drugom nivou. U istoriji fudbala nikada nije postojao niko poput njega. Iznad svih je. I dalje je zadivljujući fenomen sa skoro 40 godina. On je neuporediv. Ima i drugih veoma dobrih igrača kao što su Jamal, Rafinja ili Rodrigo iz Real Madrida, koji mi se mnogo sviđaju, ali Mesi je daleko ispred svih njih i svih onih koji će doći posle njega. Nikada neće postojati drugi poput njega“.

Kada priča o idolima iz njegovog perioda, jedno ime se izdvaja – Frančesko Toti.

„Bio je jedan od mojih najvećih idola. Kada sam imao priliku da potpišem za Romu ili Juventus, odlučio sam da odem u prestonicu, jer je tamo igrao Frančesko. Posle sam imao sreću da budem u timu sa Ronaldom Nazariom. Nikada nisam video napadača poput njega. Bio je apsolutno fantastičan i rešavao je utakmice. Da je imao karijeru bez povreda, dostigao bi nezamislive visine. To je bio pravi Ronaldo, ne Kristijano, koji je samo polovina onoga što je bio Ronaldo Fenomen“.

Kada je u pitanju večerašnji duel Rome i Reala...

„Roma igra veoma dobro, ali Real Madrid je jači. Mislim da će biti teška utakmica, ali Madrid ima 80 odsto šansi za pobedu, iako je Gasperini veoma dobar, a Murinjo nije. Ne bi trebalo da sedi i čeka da Embape, Belingem ili Vinisijus postignu gol i dobiju utakmice. Treba da uče od Barselone i Flika, koji je stvorio sjajan tim sa jakim karakterom u kom svi napadaju. Madrid radi stvari na potpuno suprotan način“.

Prisetio se Kasano svog dolaska u Madrid, koji nije krenuo dobro još od promocije, na koju je došao neprikladno obučen.

„To je tačno. Ne znam šta sam mislio pre 20 godina. Bio sam budala. Nosio sam užasnu jaknu i bio sam neprikladno obučen za tu priliku. Takav sam jednostavno bio. Pravio sam gluposti ponekad, a još više u Madridu. Trebalo je da odem u zatvor, jer je moje ponašanje bilo užasno. Voleo sam da jedem i izlazim, a ne da treniram. Imao sam deset kilograma viška. Sve je bila moja krivica“.

Nije pomoglo ni što je bio okružen Galaktikosima, u to doba najboljim igračima na planeti.

„Takav sam bio. Najbolji igrači sa kojima sam ikada igrao bili su Ronaldo, Zidan i Guti, ali ja sam bio fokusiran na druge stvari. Nedostajalo mi je zrelosti. Tadašnji Kasano sa zrelošću koju ima sada, igrao bi deset godina za taj tim jer je imao talenat. U svakom slučaju, bio sam veoma srećan što sam igrao za Real Madrid. Bila je to divna čast, i kada putujem u inostranstvo, ljudi me se i dalje sećaju po tome što sam bio u tom timu. Real Madrid je najveći tim u istoriji“.

Kaje se Kasano i kako se odnosio prema Fabiju Kapelu.

„Imao sam ga kao trenera u Romi i Real Madriduđ i tačno je da se nisam dobro ponašao prema njemu. Bio sam užasna osoba, ali ga se sećam kao najvažnijeg trenera u svojoj karijeri. Sada imam fantastičan odnos sa Fabijom, ali on je uvek voleo profesionalce koji dobro treniraju, koji su zahtevni prema sebi, vode računa o sebi i imaju mnogo poštovanja prema svojoj profesiji, a ja sam radio potpuno suprotno. Ponašao sam se loše, ali sada izuzetno cenim njega i njegovu porodicu“, priznao je Antonio Kasano.