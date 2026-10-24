Kašćelan krenuo Ilićevim stopama – preuzeo bugarskog prvoligaša

Septembar je Mladenu Kašćelanu došao u oktobru. Nekadašnji fudbaler OFK Beograda i Voždovca, kao i reprezentacije Crne Gore, ove subote je zvanično promovisan u novog šefa stručnog štaba bugarskog prvoligaša Semptemvrija iz Sofije.

Kašćelan je tako rešio da napravi sličan korak u trenerskoj karijeri kao Saša Ilić, kojem je u sezoni 2023/2024 bio pomoćnik u Nižnjem Novgorodu. Tada je sadašnji strateg Partizana u Rusiju stigao baš posle epizode u Bugarskoj, gde je trenirao CSKA Sofiju, a sada je i 43-godišnjaka iz Kotora put naveo ka bugarskoj prestonici.