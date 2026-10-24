Kašćelan krenuo Ilićevim stopama – preuzeo bugarskog prvoligaša
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 14:18
Nekadašnji fudbaler OFK Beograda, Voždovca i reprezentacije Crne Gore novi je trener Septemvrija iz Sofije
Septembar je Mladenu Kašćelanu došao u oktobru. Nekadašnji fudbaler OFK Beograda i Voždovca, kao i reprezentacije Crne Gore, ove subote je zvanično promovisan u novog šefa stručnog štaba bugarskog prvoligaša Semptemvrija iz Sofije.
Kašćelan je tako rešio da napravi sličan korak u trenerskoj karijeri kao Saša Ilić, kojem je u sezoni 2023/2024 bio pomoćnik u Nižnjem Novgorodu. Tada je sadašnji strateg Partizana u Rusiju stigao baš posle epizode u Bugarskoj, gde je trenirao CSKA Sofiju, a sada je i 43-godišnjaka iz Kotora put naveo ka bugarskoj prestonici.
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Neće ovo Kašćelanu biti prvi samostalni posao, pošto je već prošle sezone vodio ruskog drugoligaša Sokol iz Saratova. Takođe, neće mu biti ni prvi susret sa Bugarskom, jer je tokom proleća 2012. godine igrao za Ludogorec kao pozajmljeni igrač Jagjelonije.
16.00: (1,97) Lokomotiva Plovdiv (3,20) Slavija Sofija (3,80)
Podsetimo, u prvenstvu Bugarske trenutno rade još dvojica trenera sa prostora SFR Jugoslavije. Ratko Dostanić beleži sasvim solidne rezultate sa Slavijom iz Sofije, dok je nedavno na klupu Ludogoreca došao hrvatski strateg Igor Jovićević.
Priliku da debituje Kašćelan će imati u ponedeljak, kada Septemvri u 12. kolu bude gostovao Černom Moru u Varni.
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BUGARSKA 1 – 12. KOLO
Petak
CSKA 1948 – Botev Plovdiv 4:0 (3:0)
/Franko 13, Mejer 29, Vitanov 44, Zemzemi 84/
Subota
Dunav – Spartak Varna U TOKU
15.30: (1,85) Lokomotiva Sofija (3,45) Botev Vraca (4,00)
Nedelja
16.00: (1,97) Lokomotiva Plovdiv (3,20) Slavija Sofija (3,80)
18.30: (2,35) CSKA Sofija (3,30) Ludogorec (2,85)
Ponedeljak
16.00: Černo More - Septemvri
18.30: Arda - Levski
***Kvote su podložne promenama