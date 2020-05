Kastiljo: Hteo sam da ostanem, ali se Zvezda i Everton nisu dogovorili

Segundo Kastiljo je u karijeri igrao za 12 klubova, a prvi klub van Ekvadora za koji je nastupao bila je Crvena zvezda. Tu je Kastiljo proveo dve godine, nosio je crveno-beli dres od 2006. do 2008. godine i sa tim igrama koje je pružao izborio je transfer ni manje ni više nego u Premijer ligu.

U Zvezdi je odigrao 72 utakmice, a postigao je i 18 golova čime se pokazao da može da pomogne i u ofanzivi, ali i defanzivno. To se svidelo Evertonu gde je Kastiljo otišao na pozajmicu na godinu dana.

Za Karamele je zaigrao i zaljubio se i u grad i u klub, a sada, 10 godina kasnije, prepričava Ekvadorac te dane za sajt Obstructedview. Prisetio se i finala FA kupa u kom je Čelsi bio bolji od Evertona sa 2:1 golovima Didijea Drogbe i Frenka Lamparda.

"To je bilo nešto što je bilo jako lepo za mene. Igrali smo finale FA kupa, baš bih voleo da smo osvojili i ostavili tako lepu uspomenu klubu, ali bez obzira na to, bila je to fenomenalna sezona, igrali smo evropski fudbal", rekao je Segundo Kastiljo.

Žali Kastiljo sa ove vremenske distance što se nije zadržao duže u Evertonu.

"Kada sam došao u Everton bio sam veoma srećan. A kada sam morao da odem bio sam jako tužan, jer sam mislio da bih u slučaju ostanka u klubu to bilo jako dobro za mene. Da bih mogao još da učim i da se dodatno adaptiram".

A zašto nije ostao? Ovako to Ekvadorac objašnjava…

"Crvena zvezda iz Srbije je kontrolisala moj ugovor i nije prihvatila ponudu Evertona. Everton je nudio manje od onoga što je dogovoreno kao otkupna klauzula pre početka pozajmice i zato nije došlo do dogovora", objašnjava Kastiljo.

Očigledno je Premijer liga ostavila veliki utisak na Kastilja, kao i organizacija u samom klubu iz Liverpula.

"Ali, ja sam zaista uživao te godine u Evertonu i zaljubio sam se u klub. Zaista su se prema meni svi lepo ophodili u Liverpulu, a sam život u tom gradu je za mene fantastično iskustvo".

Igrao je u različitim zemljama Kastiljo, jedna od njih bila je i Crvena zvezda, a kaže da je voleo da igra za timove koji imaju mnogo navijača.

"Hvala Bogu, dao mi je priliku da igram u tako mnogo različitih liga širom sveta, za dobre timove koji imaju mnogo navijača. Ali Premijer liga je nešto totalno drugačije, nosi mnogo strasti i odgovornosti sa sobom. Cela organizacija i profesionalizam u ligi su fabulozni, voleo bih da sam mogao tamo da igram tokom cele karijere, bio sam jako srećan u Premijer ligi".

Kastiljo je posle Zvezde i Evertona igrao još za Vulverhempton, Deportivo Kito, Pačuku, Pueblu, Al Hilal, Dorados, Barselonu iz Gvajakila kao i za Gvajakil Siti gde je od 2019. godine, a pre tri dana je napunio 38. rođendan.

FOTO: MN Press