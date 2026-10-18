Katai i Ivanić ponovo u opticaju

Vreme čitanja: 4min | ned. 18.10.26. | 08:00
Albert Rijera će promešati karte u timu protiv Mladosti iz Lučana
Raspored sreda-subota generalno nije saveznik klubovima koji imaju obaveze na evrosceni, ali Albertu Rijeri današnji meč sa Mladosti iz Lučana (16.00, TV Arena Sport) može da posluži da pruži minatužu igračima koji su izneli manji teret meča sa Luganom, ali i da ponovo ukaže priliku onima koji su zbog različitih okolnosti bili odsutni u prethodnom periodu. To se pre svega odnosi na kapitena i njegovog zamenika, Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija.
Iskusni vezista iz Bačkog Jarka je bio odsutan od reprezentativne pauze zbog povrede, dok je drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde bio van konkurencije discipliskom odlukom Alberta Rijere. Ostaje da se vidi da li će ih Španac obojicu staviti od starta u tim.
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Šef struke crveno-belih najavio je promene u timu u odnosu na Lugano, ali i poručio da mu se sviđa što mu mnogi igrači deluju motivisano, sa ogromnom željom da se nađu u timu. Za ekipu ne konkurišu samo Derik Lukasen i Loizos Loizu, koji su još uvek povređeni, dok će svi ostali u konkurenciji za tim. Od starta bi mesto u timu mogli da pronađu Marko Arnautović i Miloš Veljković, kao i Osman Bukari, s obzirom na to da krilo iz Gane ne konkuriše za meč sa Kopenhagenom zbog suspenzije.
Videćemo i da li će neko iz veznog reda dobiti predah. Mladi Matej Gaštarov je pod konstantnim intenzitetom i gotovo da nije imao predah u poslednjih mesec i po dana. Od utakmice sa Čukaričkim 23. avgusta do Lugana odigrao je 13 utakmica, od čega deset po 90 minuta, a samo jednom je ušao sa klupe za rezervne igrače. Rijerinim dolaskom postao je važan šraf ekipe, baš kao i mladi Stefan Gudelj, što se može smatrati i najvećim benefitom rada španskog stručnjaka u Crvenoj zvezdi.
„Analizu smo započeli već sledećeg jutra posle Lugana, pre nego što smo krenuli na aerodrom. Već tada smo analizirali Mladost. Već smo imali plan kako ćemo igrati i unapredili smo pripremu. Vreme koje smo proveli u avionu i sati na aerodromu pomogli su nam da završimo analizu. Nemamo mnogo dana za pripremu sledećeg protivnika, ali takav je kalendar. Prihvatamo to. Ako želite da budete tim koji igra u Evropi, morate da budete spremni da igrate na svaka tri dana“, rekao je Rijera pred današnju utakmicu.
Crvena zvezda je šokantno poražena u Švajcarskoj, što je takođe bilo deo analize nakon meča, ali se čini da će Rijera pre svega insistirati na usavršavanju onog dobrog iz igre njegovog tima u poslednjoj evropskoj utakmici. Crveno-beli su više od sat vremena bili dominantan faktor na terenu, kroz posed su gušili rivala i dobrim kretnjama na terenu, pravili višak na protivničkoj polovini. Iz takve igre stigao je i preokret, ali je onda došlo do nedopustivog pada koncentracije, koji je plaćen porazom.
Crveno-belima je glavni cilj da dodatno produže period dobre igre, ali i da se oscilacije ne osećaju kada na teren uđu igrači sa manjom minutažom ili manje iskustva.
„Uradili smo mnogo dobrih stvari, ali u fudbalu je najvažnije pobeđivati, i dalje postoje stvari koje možemo da unapredimo. Ima mnogo pozitivnih stvari. Nismo dozvolili Luganu da nas pritiska. Načinom na koji smo se postavili na terenu u prvoj zoni izbegli smo njihov presing. Bili smo odlični i u drugoj zoni. Međutim, nedostajalo nam je malo dubine u igri. Nedostajalo nam je i više prisustva u kaznenom prostoru, posebno na drugoj stativi, jer smo nekoliko puta centrirali, a nismo imali dovoljno igrača u šesnaestercu. Ne treba da žalimo zbog toga kako smo se pripremili ili zbog onoga što smo mogli da uradimo. Treba da razmišljamo o tome šta sledeći put moramo da uradimo bolje. Važno je gledati unapred, ostati pozitivan i tražiti rešenja. To je način na koji učim svoje igrače da razmišljaju, odnosno način na koji ih usmeravam“, poručio je između ostalo Španac.
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Što se tiče veznog reda, ozbiljnu potrošnju protiv Lugana imali su i Krunić i Elšnik, pa bi od starta u manevar mogao Abu Fani. Rijera je pred Mladost pokušao dodatno da motiviše Vasilija Kostova, za kojeg veruje da može da bude mnogo konkretniji pred protivničkim golom, da više preuzima odgovornost u završnici akcija i da na taj način donese dodatni kvalitet svom timu. Mladi vezista je prošle sezone u više navrata pokazao koliko može da bude opasan kada se pojavi iz drugog plana u protivničkom kaznenom prostoru, sa čime je sasvim sigurno upoznat i Rijera.
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Petak
Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)
/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/
Subota
Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)
/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/
Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)
/Zukić 13, Veličković 90+1/
Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)
/Pejović 34 - Silue 6/
Nedelja
14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX
16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX
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