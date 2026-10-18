Katai i Ivanić ponovo u opticaju

Šef struke crveno-belih najavio je promene u timu u odnosu na Lugano, ali i poručio da mu se sviđa što mu mnogi igrači deluju motivisano, sa ogromnom željom da se nađu u timu. Za ekipu ne konkurišu samo Derik Lukasen i Loizos Loizu , koji su još uvek povređeni, dok će svi ostali u konkurenciji za tim. Od starta bi mesto u timu mogli da pronađu Marko Arnautović i Miloš Veljković , kao i Osman Bukari , s obzirom na to da krilo iz Gane ne konkuriše za meč sa Kopenhagenom zbog suspenzije.

Videćemo i da li će neko iz veznog reda dobiti predah. Mladi Matej Gaštarov je pod konstantnim intenzitetom i gotovo da nije imao predah u poslednjih mesec i po dana. Od utakmice sa Čukaričkim 23. avgusta do Lugana odigrao je 13 utakmica, od čega deset po 90 minuta, a samo jednom je ušao sa klupe za rezervne igrače. Rijerinim dolaskom postao je važan šraf ekipe, baš kao i mladi Stefan Gudelj, što se može smatrati i najvećim benefitom rada španskog stručnjaka u Crvenoj zvezdi.

„Analizu smo započeli već sledećeg jutra posle Lugana, pre nego što smo krenuli na aerodrom. Već tada smo analizirali Mladost. Već smo imali plan kako ćemo igrati i unapredili smo pripremu. Vreme koje smo proveli u avionu i sati na aerodromu pomogli su nam da završimo analizu. Nemamo mnogo dana za pripremu sledećeg protivnika, ali takav je kalendar. Prihvatamo to. Ako želite da budete tim koji igra u Evropi, morate da budete spremni da igrate na svaka tri dana“, rekao je Rijera pred današnju utakmicu.

Crvena zvezda je šokantno poražena u Švajcarskoj, što je takođe bilo deo analize nakon meča, ali se čini da će Rijera pre svega insistirati na usavršavanju onog dobrog iz igre njegovog tima u poslednjoj evropskoj utakmici. Crveno-beli su više od sat vremena bili dominantan faktor na terenu, kroz posed su gušili rivala i dobrim kretnjama na terenu, pravili višak na protivničkoj polovini. Iz takve igre stigao je i preokret, ali je onda došlo do nedopustivog pada koncentracije, koji je plaćen porazom.

Crveno-belima je glavni cilj da dodatno produže period dobre igre, ali i da se oscilacije ne osećaju kada na teren uđu igrači sa manjom minutažom ili manje iskustva.

„Uradili smo mnogo dobrih stvari, ali u fudbalu je najvažnije pobeđivati, i dalje postoje stvari koje možemo da unapredimo. Ima mnogo pozitivnih stvari. Nismo dozvolili Luganu da nas pritiska. Načinom na koji smo se postavili na terenu u prvoj zoni izbegli smo njihov presing. Bili smo odlični i u drugoj zoni. Međutim, nedostajalo nam je malo dubine u igri. Nedostajalo nam je i više prisustva u kaznenom prostoru, posebno na drugoj stativi, jer smo nekoliko puta centrirali, a nismo imali dovoljno igrača u šesnaestercu. Ne treba da žalimo zbog toga kako smo se pripremili ili zbog onoga što smo mogli da uradimo. Treba da razmišljamo o tome šta sledeći put moramo da uradimo bolje. Važno je gledati unapred, ostati pozitivan i tražiti rešenja. To je način na koji učim svoje igrače da razmišljaju, odnosno način na koji ih usmeravam“, poručio je između ostalo Španac.

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

Što se tiče veznog reda, ozbiljnu potrošnju protiv Lugana imali su i Krunić i Elšnik, pa bi od starta u manevar mogao Abu Fani. Rijera je pred Mladost pokušao dodatno da motiviše Vasilija Kostova, za kojeg veruje da može da bude mnogo konkretniji pred protivničkim golom, da više preuzima odgovornost u završnici akcija i da na taj način donese dodatni kvalitet svom timu. Mladi vezista je prošle sezone u više navrata pokazao koliko može da bude opasan kada se pojavi iz drugog plana u protivničkom kaznenom prostoru, sa čime je sasvim sigurno upoznat i Rijera.

MOZZART BET SUPERLIGA, 12. KOLO

Petak

Radnik - Radnički Niš 3:0 (1:0)

/Bogdanović 45 pen, Pejović 56, Novaković 90+3/

Subota

Čukarički - Zemun 3:0 (2:0)

/Ostojić ag 16, Mustma 45+1, Miladinović 48/

Vojvodina - Radnički Kragujevac 2:0 (1:0)

/Zukić 13, Veličković 90+1/

Mačva - OFK Beograd Mozzart Bet 1:1 (1:1)

/Pejović 34 - Silue 6/

Nedelja

14.00 (2.50) Novi Pazar (3.30) IMT (2.85) MOZZART RELAX

16.00 (1.08) Crvena zvezda (13.0) Mladost Lučani (20.0) MOZZART RELAX

18.30 (2.35) Železničar Pančevo (3.60) Partizan (2.85) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama