RB Lajpcig jeste polufinalista Lige šampiona; RB Lajpcig jeste jedan od najpotentnijih klubova Evrope; ali RB Lajpcig će morati još da raste kako bi postao konstanta u evropskom kremu. Žestoko oslabljeni Liverpul (treba li uopšte podsećati – Van Dajk, Fabinjo, Matip, Gomez, Žota, Keita, Milner) došao je na neutralni teren u Budimpeštu posle tri vezana poraza u Premijer ligi – to mu se nije dogodilo skoro sedam godina – zbio redove, zaigrao u zadnjoj liniji sa debitantom u eliti Ozanom Kabakom i vezistom Džordanom Hendersonom i – začuvao mrežu. I ne samo da ju je sačuvao nego je stigao i da iskoristi dva poklona nemačkog sastava, te slavi s velikih 2:0.

Semafor: Mohamed Salah 0:1, minut 53; Sadio Mane 0:2, minut 58.

Kada se crta podvuče Bikovi su možda zaslužili počasni pogodak, najbliži su bili u 5. minutu, kada je Dani Olmo pogodio stativu, da bi početkom drugog dela Kristoferu Enkunkuu golman Redsa Alison skinuo čist zicer.

Taktičke minijature, mnogo detalja, ukrštanja i pomeranja, strašan presing, čak i promene u formaciji. U najkraćem – nadmudrivanje dva stručnjaka (jednog dokazanog i proslavljenog u toj fudbalskoj turbo filozofiji i drugog što ga nazivaju prestolonaslednikom po fudbalskoj ideologiji) pretilo je da preraste u “cuger partiju” bez ispaljenog metka (prvo poluvreme 0:0), da bi u uvodnih petnaestak minuta fudbaleri Lajpciga napravili čitavu nisku kardinalnih grešaka od kojih će Liverpul “probrati” dve ponajveće i napraviti verovatno ključni korak ka plasmanu u četvrtfinale.

Julijana Nagelsmana prvo je šokirao njegov kapiten i jedan od najpouzdanijih – da sve bude gore i jedan od najiskusnijih – igrača u ekipi, Marcel Zabicer, kada je ničim izazvan izbacio Salaha u situaciju “jedan na jedan”. A potom ga je na kolena bacio Nordi Mukijele.

Ako je prva greška bila neverovatna, katastrofalna, šta tek reći za ovu drugu? Nedopustivo i za utakmice daleko nižeg nivoa takmičenja. Mukijele se sam od sebe spustio na zadnjicu pred Maneom i sa iste, onako “u prašini”, odgledao kako brzonogi Senegalac odlazi da reši utakmicu.

Iz sastava koji je izveo na teren bilo je jasno da Nagelsman hoće "da se trka" sa Klopom i njegovim momcima. I Kampl i Adams i Hajdara. U navali ofanzivni vezisti Olmo i Enkunku, štoperi veoma mobilni. I dosta je dobro sve to funkcionisalo u prvom delu. Zanimljiva je bila Lajpcigova odbrana na Maneu, s udvajanjem. Bili su tu i Mukijele i Adams, po potrebi kao ispomoć Hajdara, što je učinilo da Senegalac ne priđe golu u prvih 45 minuta, no sve je to palo u vodu nakon one prve greške Marcela Zabicera.

Nemci nisu umeli da materijalizuje Alisonovu nesigurnost, dok je Liverpul oberučke prihvatio i drugi serviran gol...

Utisak je da je engleski prvak (pored poklončića s mašnicama) na ogromno iskustvio dobio ovaj meč. Iz tri šuta u okvir - dva gola. Nešto veći posed, mnogo veća sigurnost u pasu. Na kraju i vrlo pristojna odbrana kad je Nagelsman s visokim i snažnim Jusufom Poulsenom probao da poremeti Kabaka i Hendersona.

Klop je mudro sklanjao mladog Turčina od lopte, vrlo često vraćao nazad Alkantaru ili Vajnalduma, čime je dobio na sigurnosti. S druge strane u tom polju Bikovima je najviše škripalo. Dajo Upamekano prekjuče je zvanično postao igrač Bajerna, a večeras odigrao jednu od najslabijih utakmica možda čak otkako je obukao dres ovog kluba.

Biće dovoljan jedan primer. Mada je ovaj pogodak bio poništen...

U takvim uslovima Lajpcig nije mogao bolje.