Prešao je Mojze Ken iz Evertona u PSŽ na pozajmicu bez prava otkupa, a možda će Sveci zažaliti što nisu ubacili tu opciju posle današnje partije ovog napadača. PSŽ je igrao protiv Dižona i video na delu šta može Ken u meču koji je završen rezultatom posle njegova dva, ali i dva pogotka Kilijana Mbapea 4:0 (2:0).

U prvoj postavi nije bilo upravo Mbapea koji je dobio prostora da odmori, ali zato je Ken dobio šansu da pokaže šta zna i to je odlično iskoristio.

Za prvi gol bilo mu je potrebno dva minuta i 22 sekunde pa je praktični iz prvog kontakta sa loptom uspeo da zatrese mrežu Dižona. Odlično je ispratio akciju, sačekao centaršut Bakera i zakucao loptu u mrežu čime je svakako skinuo veliki kamen sa srca. Na taj način je „otvorio račun“ u Ligi 1.

Kada je već tako, posle mu je bilo lakše da igra. I nagrada za trud stigla je u 23. minutu kada je podigao na 2:0. Nije mu doduše bilo teško da to učini jer je Nejmar odradio najveći deo posla, dok je Kenu preostalo samo da zatrese praznu mrežu. I da podigne saldo postignutih golova na kotu dva.

Inače, Tomas Tuhel je imao dosta kadrovskih problema pred ovaj meč. Anhel Di Marija i Levin Kurzava su i dalje suspendovani zbog incidenta na meču protiv Marselja u drugom kolu šampionata Francuske. Senegalac Idrisa Gej se povredio prošle nedelje. Italijan Marko Verati i Španac Huan Bernat su i dalje van tima.

Ali, večeras je sam Ken bio dovoljan.

Ken je igrao do 73. minuta kada je umesto njega ušao Mbape, a to je Francuzu bilo dovoljno pa je do kraja utakmice uspeo i on da se upiše u strelce. Opet je Nejmar bio asistent, a Mbape je udarcem po zemlji uspeo da provuče loptu golmanu kroz noge i da tako utvrdi trijumf Parižana.

Videlo se da je motivisan, pa je fenomenalni Mbape dao još jedan gol, mada kod ovog pogotka opet idu najveće zasluge Nejmaru koji je brilijantno pronašao Sarabiju, a ovaj proigrao Mbapea na praznu mrežu. Ubedljiva predstava PSŽ-a.

FRANCUSKA 1 – 8. KOLO

Petak

Ren - Anže 1:2 (1:1)

/Unu 18 – Bufal 27, Fulgini 57/

Subota

Lorijan - Marsej 0:1 (0:0)

/Balerdi 54/

PSŽ - Dižon 4:0 (2:0)

/Ken 3, 23, Mpabe 82, 88/

Nedelja

13.00: (2,25) Lans (3,20) Nant (3,35)

15.00: (2,00) Bordo (3,40) Nim (3,90)

15.00: (2,40) Brest (3,35) Strazbur (2,95)

15.00: (2,50) Mec (3,10) Sent Etjen (3,00)

15.00: (2,10) Monpelje (3,20) Rems (3,80)

17.00: (3,15) Nica (3,20) Lil (2,35)

21.00: (1,75) Lion (3,60) Monako (4,90)

***kvote su podložne promenama