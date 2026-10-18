Kerik eksperimentisao, tumbao i opet nije pomoglo: Junajted na jednoj pobedi posle sedam kola

Ušli smo u drugu polovinu oktobra, a Mančester Junajted je i dalje na jednoj ligaškoj pobedi. Prošlo je sedmo kolo... Nove bodove ispustio je na Eland Roudu, u domu jednog od ljućih rivala - Lidsa. Iako je pokazao boljitak u prvom poluvremenu, imao i prednost, nije imao spreman odgovor na primljen gol, pa se kući vraća sa samo jednim bodom od koje više nije ni zaslužio - 1:1 (0:1).

Pritisak raste, kriza je sve žešća, ali Majkl Kerik ne uspeva da pronađe izlaz iz nje. I možda će zbog toga uskoro ostati bez posla. Jer u njemu trenere najčešće održavaju rezultati, a engleski strateg ih nema od starta aktuelne sezone, najgore koju Mančester Junajted beleži otkako se Premijer liga igra pod trenutnim imenom. Sezone koja sa svakom novom utakmicom postaje sve gora.

Kritika Lisandra Martineza upućena upravi kluba nije dala željeni efekat. Uperio je posle poraza od Atletika u Ligi šampiona argentinski defanzivac prst u tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa i zatražio od njega da bude ambiciozniji na tržištu. Međutim, dok prelazni rok dođe i Vilkoks dobije priliku da se iskupi, Kerik će morati da radi sa onim što ima na raspolaganju. Sa timom sa kojim je proletos ušao u seriju odličnih rezultata i klub vratio u Ligu šampiona, a nekoliko meseci kasnije ni bleda senka istog. Serija od pet mečeva bez pobede u svim takmičenjima navela je nekadašnjeg vezistu da istumba sastav iz Madrida , čak i da promeni formaciju. Zaigrao je Mančester Junajted na Eland Roudu nešto defanzivnije nego inače, sa trojicom centralnih defanzivaca i dvojicom ving-bekova (Amad Dijalo delovao desno, Diogo Dalot levo), što je učinilo da gosti izgledaju kompaktnije, ne toliko ranjivo kao u prethodnim utakmicama. Pa opet, Lids je bioznatno konkretniji u uvodnih pola sata, preko Nika Elvedija umalo i poveo u 27. minutu (Sene Lamens mu sjajno odbranio udarac glavom posle prekida), da bi pravo niotkuda Mančester Junajted poveo na drugoj strani. Juri Tilemans, koji je imao nešto ofanzivniju ulogu nego u uvodnim utakmicama od dolaska, zavrnuo je loptu na peterac sa desnog krila, a Brajan Embeumo pravovremeno 'napao' prazan prostor i samo postavio stopalo, iskupivši se za veliku priliku koju nije prokockao nekoliko minuta ranije.

Kerik je na startu drugog poluvremena napravio prinudnu izmenu, pošto se Lisandro Martinez u finišu prvog dela požalio na povredu. Umesto njega je Englez uveo Nusaira Mazrauija, ali je povukao neočekivan potez i Marokanca ostavio u srcu odbrane, umesto da sa desnog boka povuče Lenija Joroa i samo ih zarotira. Teško da je pomenuti detalj mogao toliko da poremeti gostujuću ekipu, pak Lids je u drugo poluvreme ušao mnogo bolje. Dominirao u posetu, pretio po bokovima i posle samo šest minuta igre u nastavku izjednačio. Loše su fudbaleri Mančester Junajteda, kao i mnogo puta u prošloj sezoni, branili korner, Dominik Kalvert Luin je na drugoj stativi ostao sa Embeumom i iskoristio prednost da poravna rezultat.

Od tog trenutka, a igrao se 51. minut kad je Lids izjednačio, Junajted kao da je ispario sa terena. Do kraja utakmice pripretio je još samo dva puta, u oba navrata udarcima iz teških pozicija Bruna Fernandesa i Karlosa Balebe. Zbog toga pomalo čudi i Kerikova odluka da Mateusa Kunju uvede tek šest minuta pre kraja meča (u poslednje dve utakmice odigrao svega petnaestak minuta), a Markusa Rašforda ostavi da sa klupe gleda nemoć svog tima da kreira bilo kakvu šansu. Za tu nesposobnost Mančester Junajted je mogao da plati skupu cenu u nadoknadi, opet iz prekida. Lamens nije otklonio opasnost posle centaršuta, poslao je loptu pravo u noge Antonu Štahu, ali je imao sreću da mu je Mazraui čuvao leđa i pred gol-linijom izblokirao udarac nemačkog veziste. U utakmici odigranoj u istom terminu Brajton je kao domaćin petardirao Kristal Palas - 5:0 (3:0). Gosti iz Londona doživeli su istu sudbinu kao i Aston Vila na startu sezone na istom mestu, pošto je tim Fabijana Hircelera od prvog sudijskog zvižduka počeo da 'kidiše' ka golu rivala. Pomogao mu je u tome rani autogol Žajdea Kanvoa u četvrtom minutu. Već u desetom ekipa Pjera Saža bila je na patosu. Već tada je na semaforu pisalo 3:0, pa ste ostatak meča mogli da ispratite bez imalo nerviranja, pošto ste zahvaljujući MOZZART RELAXU mogli da zaokružite keca, 2+, 3+, 4+, 5+, I2+, pa i GG i GG3+, iako gosti nisu uspeli da postignu gol do kraja utakmice . Ali zato jeste Brajton, i to još dva, pa je po drugi put pukla petarda u režiji tima sa juga Engleske. Prethodno je identičnim rezultatom stradao Koventri Siti. Grčki centarfor Haralampos Kostulas bio je najzapaženiji budući da je upisao po gol i asistenciju, mada je utakmicu obeležio Dijego Gomez pogotkom sa centra igrališta i tako ukrasio petu ligašku pobedu Brajtona, trenutno drugoplasiranog i ubedljivo najefikasnijeg tima Premijer lige.

S druge strane, drugi tim sa juga Engleske, Bornmut, stigao je do premijerne ligaške pobede u sezoni savladavši kao domaćin Sanderlend - 2:0 (1:0). Bez većih problema je ekipa Marka Rozea nemačkom stručnjaku darovala premijerligaški prvenac, koji je već u šestom minutu najavio Markus Tavernije. I 'aktivirao' MOZZART RELAX , zahvaljujući kojem su automatski zaokružene igre 2+, 3+ i I2+ .

A kada je Evanilson, asistent kod prvog gola, postigao drugi u 48. minutu i duplirao prednost, mogli ste da zaokružite i keca. Mada on nijednog trenutka nije dolazio u pitanje pošto je Sanderlend više od sat vremena igrala sa igračem manje, nakon što ju je Kevin Danso ostavio na cedilu crvenim kartonom dobijenim u 17. minutu... Igranje na svaka tri dana sve više uzima maha na Stadionu svetlosti, pa se Sanderlend posle četvrtog uzastopnog ligaškog poraza našao u zoni ispadanja.