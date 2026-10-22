Kerik oročen, Junajted čeka Nagelsmana

Čelnici Junajteda su navodno već kontaktirali Nemca, pregovori su u toku i Kerik je oročen dok sve ne bude utanačeno. Navodno je Nagelsman raspoložen za posao na Old Trafordu, pa bi utakmica protiv Bornmuta sledećeg vikenda mogla da označi i definitivan kraj Kerika na klupi Crvenih đavola. S obzirom da Bornmut već tri godine ne zna za poraz od Mančester Junajteda i da su igrači Crvenih đavola počeli javno da kritikuju aktuelnog stratega, rastanak deluje kao neminovnost.

Iako je uprava kluba do sada podržavala trenera i stajala iza njega, rezervoar strpljenja se ispraznio. Sinoćnji istup kapitena Bruna Fernandeša u kojem je kritikovao taktiku stručnog štaba bio je svima jasan signal da je Kerik izgubio svlačionicu i da ga ona neće spasiti protiv Bornmuta.

Lobisti i menadžeri su Junajtedu već ponudili Antonija Kontea, ali na Old Trafordu nisu preterano zagrejani za tvrdoglavog Italijana i njegov rigidan stil. Nagelsmana vide kao moderniju varijantu koja odgovara aktuelnom profilu igračkog kadra.

Nagelsman je slobodan od letos nakon što je dobio otkaz u reprezentaciji Nemačke. Iako se u poslednje vreme šuškalo da bi mogao da se vrati u Lajpcig, te priče su utihnule. Čak i da ima ponudu bivšeg kluba, Mančester Junajted bi mu bio prioritet.

Nemac je i u prošlosti povezivan sa angažmanom na Old Trafordu, ali nikada nije došlo do saradnje jer je birao neke druge poslove. Sada nema prepreka, a sponzor njegovog dolaska bi bio jedan od direktora engleskog kluba Kristijan Vivel sa kojim je već radio u Lajpcigu. Ostali kandidati o kojima se razmišljalo su Brajtonov šef stručnog štaba Fabijan Hirceler i Njukaslov bivši trener Edi Hau. Prvi je pod ugovorom i bio bi skupa opcija, dok drugi nema tako jaku podršku u upravi kao Nagelsman.

Ako dođe do očekivane smene, Mančester Junajtedu bi to bila treća promena trenera usred sezone u poslednje tri godine. Erik Ten Hag je smenjen u oktobru 2024. godine, a Ruben Amorim u januaru ove godine.