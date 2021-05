Fudbaleri Kila imaju priliku da ovog ponedeljka naprave možda i krucijalan korak ka plasmanu u Bundesligu, prvi put od njenog formiranja 1963. godine. Od 18 časova Rode igraju zaostali meč 26. kola Cvajte protiv Hanovera.

Ukoliko izabranici Olea Vernera trijumfuju na svom terenu preuzeće drugu poziciju na tabeli od Grojter Firta. Trenutno zeleno-beli imaju dva boda više, ali Kil je odigrao dve utakmice manje. Nikada nije bio bliži plasmanu u elitno društvo.

18.00: (1,72) Kil (3,90) Hanover (4,70)

Još bolja stvar je ta što rival nema apsolutno nikakve ambicije. Hanover je odigrao očajno ove sezone, tek je 13. na tabeli, ali barem ne mora da brine za opstanak. Poraz od Darmštata u petak bio je peti na poslednjih šest prvenstvenih utakmica. Hanover je zapravo trijumfovao samo jednom u prethodnih 11 kola!

Kil je bio u padu forme tokom aprila, ali sada se ponovo vraća na pobednički kolosek. Posle lošeg perioda u kojem je ostvario samo jedan trijumf na pet utakmica, vezao je dve ubedljive pobede u Cvajti. Najpre je dobio Sandhauzen sa 2:0, a zatim je u petak tukao i Sankt Pauli sa 4:0.

Hanover i Kil su se do sada sastajali tri puta, prva dva meča su dobili crveni, ali je u prethodnom susretu u novembru prošle godine Kil trijumfovao sa 3:0.

„Imamo veru u to da možemo da uradimo nešto veliko, puni smo samopouzdanja. U ovom delu sezone je ključno pronaći odlučnost u ovakvim utakmicama. Ako to uspemo, naše grudi će se još više raširiti i lakše ćemo doći do željenog rezultata. Moramo da pokažemo svima da nam je mesto u Bundesligi“, kazao je Verner pre meča.

Sa druge strane, trener Hanovera Kenan Kocak objasnio je zbog čega se Kil sada bori za mesto u Bundesligi, a njegov tim ne.

„Kil je dobro uigran tim. Godinama igraju u ovom sastavu. Bilo je perioda kada nisu igrali dobro, ali su strpljivo gradili temelj i imali neophodno strpljenje. Zato su sada tu gde jesu“, objasnio je Kocak.

20.30: (1,65) Hamburg (3,80) Nirnberg (5,50)

Istog dana, ali u okviru 32. kola Cvajte sastaju se Hamburg i Nirnberg. Dinosaurusi su, kao i prošle godine, sve zabrljali u finišu sezone. Dugo su bili na vrhu, ali su potom imali dve serije od po pet mečeva bez pobede. Ovu drugu još nisu prekinuli, a samo pobedom protiv Nirnberga mogu da sačuvaju kakvu-takvu šansu da se u preostala dva kola izbore makar za plej-of. Težak period za ekipu koja se najduže od svih nemačkih timova zadržala u Bundesligi.

Hamburg i Nirnberg su u poslednjih 10 godina odigrali 10 mečeva, doduše više u eliti nego u Cvajti. HSV je bio pobednik u šest navrata, Nirnberg samo jednom, a tri meča su završena remijem. Jedan od tih nerešenih rezultata viđen je ove sezone, u januaru, kada je bilo 1:1.

