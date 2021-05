Pred istorijskim plasmanom u Bundesligu je Holštajn Kil. Rode nikada nisu bile član elitnog društva od kada je Bundesliga formirana 1963. godine, a sa tri uzastopne pobede bez primljenog gola i skoka na drugo mesto, Kil samo što nije zakoračio u predvorje Bundeslige.

Veliki korak Kil je napravio u ponedeljak kada je u zaostalom meču bacio na kolena Hanover (1:0) i tako obišao Grojter Firt. Danas od 15.30 će Kil odraditi poslednji zaostali meč, ponovo će igrati u svom dvorištu, a na noge mu dolazi Jan Regensburg.

Ne može Kil da napreduje za još jednu poziciju i sa vrha smeni Bohum, pobedom bi mu prišao na bod zaostatka dva kola pre kraja, ali ono što je Rodama mnogo bitnije jeste da uvećaju razliku u odnosu na Grojter Firt. Trijumf bi Holštajn Kilu garantovao da neće pasti ispod treće pozicije, koja vodi u baraž, a takođe bi automatski zatvorio vrata Hamburgeru za direktnu promociju u društvo najboljih.

15.30: (1.52) Holštajn Kil (4.20) Regensburg (6.50)

Regensburg još nije obezbedio opstanak u Cvajti, i to je nepovoljna okolnost za Rode. Neće ovoga puta udariti na tim koji je lišen ambicija kao što je to bio slučaj sa Hanoverom pre nekoliko dana. Izabranici Olea Vernera pucaju od samopouzdanja, a recept za osvajanje tri boda mogu da prepišu od Bohuma, koji je u prošlom kolu razneo Regensburg (5:1) kod kuće. I to posle preokreta.

Nije to izolovan slučaj da Regensburg hvata rivale na krivoj nozi. Upravo u prvom ovosezonskom duelu sa Holštajn Kilom je sastav Mersada Salimbegovića prvi otvorio rafalnu paljbu, ali je bio nemoćan pred tandemom Li Sung – Fin Bartels. Režirali su vezista iz Južne Koreje i Nemačke pobedu Roda (3:2), najveća pretnja za Regensburg će uz pomenuti dvojac biti Luka Sera i Aleksander Muling.

Dve pobede u poslednja tri kola biće dovoljna Aleksandru Ignjovskom i drugovima da stignu do istorijskog plasmana u Bundesligu. Kil će posle duela sa Regensburgom igrati protiv Karlsruea i Darmštata.

„Niko ne postaje nervozan, pritisak ne osećamo. Bitno je da namestimo glavu za ovaj susret, jer će to igrati veliku ulogu. To što ne osećamo pritisak je povezano sa tim da smo mnogo toga uradili ove sezone i to u specifičnim okolnostima sa koronom. Mislim da je pritisak na drugim klubovima, koji nisu imali toliko problema sa velikim brojem zaraženih igrača“, poručio je Ole Verner, trener Roda.

