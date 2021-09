Kingsli Koman operisan zbog srčane aritmije

Nije se Kingsli Koman naigrao fudbala od starta sezone, a moraće još malo da sačeka pre nego što bude počeo ozbiljno da sakuplja minute. Naime, krilni napadač minhenskog Bajerna je podvrgnut operaciji usled srčane aritmije. Na prvu loptu zvuči ozbiljno, ali za kardio hirurge to je poprilično rutinski zahvat.

"King je operisan juče zbog dodatnog otkucaja srca, odnosno male aritmije. Neki ljudi imaju dve vrpce koje aktiviraju sinusni čvor. Jedna od dve vrpce je prekinuta i to izaziva taj dodatni otkucaj. Mnogi ljudi imaju sličnu situaciju, ali je razlika da li vam je najveći napor da odete do frižidera, ili ste profesionalni sportista. Stalnio je govorio da ne može savršeno da diše u svakom momentu i to je bio okidač da stvar dodatno ispita. Urađen je dugotrajni EKG i shvatili smo šta je problem. Sa dodatnim otkucajem, srce kuca brže nekoliko sekundi i čini da se brže umarate. King je to osetio, nije se osećao 100 procentno spremnim", ispričao je trener Bajerna Julijan Nagelsman.

-------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

---------------------

Nadelsman je pričao i tome kako se Francuz oseća, odnosno kolika pauza čeka ofanzivca koji je pre dve godine u Lisabonu golom protiv Pari Sen Žermena doneo Bajernu trofej prvaka Evrope.

"Čitava procedura podrazumeva prihvatljiv rizik, ali to je mačiji kašalj za kardio hirurge. Kingsli oseća blag bol u preponskom predelu. To je jedina stvar koja ga trenutno tišti. Počeće sa kardio treninzima od utorka, a biće van terena nedelju i po dana, možda dve sedmice. Srčana aritmija je eliminisana i King se vraća u punoj snazi. Jako sam srećan zbog toga", zaključio je Nagelsman.

Podsetimo da je Koman ove sezone sakupio tek 38 minuta u Bundesligi, osam u Ligi šampiona, a odigrao je i jedno poluvreme u pobedi protiv Dortmunda u Superkupu.