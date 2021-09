Bio je član one čuvene Milanove generacije pod vođstvom Karla Ančelotija, imao je pregled, pas, a i konstituciju takvu da je protivnicima bilo bolje da se zalete u traktor no u Klarensa Sedorfa. U godinama po završetku igračke karijere fudbalski fanatici su se oduševljavali fotografijama čuvenog Holanđanina. I sada kada je duboko zagazio u petu deceniju života izgleda spremniji od mnogih aktivnih fudbalera.

“Nikada nisam verovao u godine. Ne u smislu da postoji biološka granica. Imate i činjenice, testove koji pokazuju u kakvom ste stanju. Ja sam na primer imao bolje parametre sa 34 godine, nego sa 26. Druga je stvar što nekima ti podaci nisu važni“, odmahuje rukom Sedorf u intervjuu za Tutosport.

Uostalom, nije on jedini primer.

“Imate sada Zlatana Ibrahimovića i Olivijea Žirua, držali su se dobro tokom karijera i sada im je lakše da nastave. Postoji i to iskustvo kojim kompenzujete mnogo toga, mladi to nemaju: upravljanje emocijama, trening, teški trenuci... Sa ljudima kakvi su Ibra i Žiru pokrivate mnogo toga što drugi fudbaleri nisu još iskusili. A to je priča o životu kako bi mladi ljudi rasli“.

Pominje Milan jer je tamo od 2002. do 2012. imao najviše uspeha. I nada se da će se Rosoneri brzo vratiti na staze uspeha. Ovo sada jednostavno nije isti klub, iako je na mestu sportskog direktora nekadašnji Klarensov saigrač i klupska legenda Milana Paolo Maldini.

“Razgovaramo s vremena na vreme. Milan je u dobrim rukama, DNK svakog kluba može da se prenosi samo preko onih koji su to preživeli. Sa totemom kakav je on, svaki dan prisutan, barem se te informacije prenose kako treba. Da li će uspeti da ih prenesu na teren, to je već druga priča. Ali Milan gradi nešto čvrsto, izbori su jasni, uvek sam smatrao da je mešavina mladih i starih od fundamentalnog značaja. Paolo isto razmišlja, ostavio je Ibru, doveo Žirua, to je ta linija“.

Daleko od toga da je Sedorf naivan da pomisli da navijačima sada sme bilo šta da se obećava. Juventus je godinama dominirao dok ga prošle sezone Inter nije skinuo sa trona. Sedorf ipak tu ne vidi pretnju.

“Juventus? Mislim da su njima stomaci puni. Grade iznova, imali su svoj period dominacije, pa sada sebi mogu i da priušte par sušnih godina. Ne očekujem da Juventus bude gladan kao oni koji godinama ništa nisu osvojili“.

Ko onda?

“Liga će biti izjednačenija i uravnoteženija nego prošle sezone. Svi timovi ispod trećeg mesta su se pojačali, ali Inter i Milan po mom mišljenju imaju nešto više. Videćemo kako će se Milan boriti sa obavezama. S jedne strane, lepo je vratiti se u Ligu šampiona i igraće tamo sa velikim ambicijama. Za navijače bi skudeto bio sjajan. Inter je izgubio važne igrače, njih nije lako zameniti, ali i dalje je to izuzetan tim“, oprezan je Sedorf.