Klasen oduzeo penal saigraču, pa se obrukao: Ajaks zasijao posle splitske sramote

Posle okruglo mesec dana, malo radosti za Ajaks. Da, jeste klupski fudbal širom Evrope prekinula poduža reprezentativna pauza, ali Kopljanici nisu slavili ni neposredno pre nje, ni nakon povratka sa iste. Pritom su sredinom nedelje, nagrabusili od Hajduka u Splitu, te bili razapeti na stub srama. Ipak, nakon sramote na poljudu, holandski velikan je živnuo i u 9. kolu Eredivizije pregazio Groningen - 2:5.

Uz novu, vrhunsku partiju Julijana Branta, jednog od najvećih letnjih pogodaka u kategoriji slobodnih agenata koji su promenili sredinu bez obeštećenja, još jedan detalj sa Euroborga, obeležio je sudar Ponosa severa i Kopljanika. Beše to "zloupotreba" kapitenskog autoriteta i statusa u timu, te potez Dejvija Klasena koji nije dozvolio Markosu Leonardu da izvede jedanaesterac u 10. minutu.