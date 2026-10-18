Klasen oduzeo penal saigraču, pa se obrukao: Ajaks zasijao posle splitske sramote
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 18:51
Najveći holandski klub razneo Groningen uz novu, odličnu predstavu Julijana Branta - 2:5
Posle okruglo mesec dana, malo radosti za Ajaks. Da, jeste klupski fudbal širom Evrope prekinula poduža reprezentativna pauza, ali Kopljanici nisu slavili ni neposredno pre nje, ni nakon povratka sa iste. Pritom su sredinom nedelje, nagrabusili od Hajduka u Splitu, te bili razapeti na stub srama. Ipak, nakon sramote na poljudu, holandski velikan je živnuo i u 9. kolu Eredivizije pregazio Groningen - 2:5.
Uz novu, vrhunsku partiju Julijana Branta, jednog od najvećih letnjih pogodaka u kategoriji slobodnih agenata koji su promenili sredinu bez obeštećenja, još jedan detalj sa Euroborga, obeležio je sudar Ponosa severa i Kopljanika. Beše to "zloupotreba" kapitenskog autoriteta i statusa u timu, te potez Dejvija Klasena koji nije dozvolio Markosu Leonardu da izvede jedanaesterac u 10. minutu.
Izabrane vesti
Klasenov veto i oduzimanje lopte Leonardu nisu bili nimalo pedagoški. Umesto da 33-godišnjak sa preko 600 utakmica u seniorskom fudbalu blagoslovi saigrača koji bi trebalo da živi od golova, a koji isti nije dao na tri vezane utakmice (pritom u međuvremenu tri presedeo na klupi), Holanđanin je hteo da lično načne Groningen. Umešala se karma i surinamski golman Etijen Vesen mu je odbranio jedanaesterac.
Srećom, Ajaks je imao raspoloženog Branta koji je majstorskim solo prodorom u 27. minutu načeo domaćina, a na gol Nemca, desetak minuta kasnije nadovezao se talentovani štoper Aron Bauman. Gosti su sa dva gola viška otišli na odmor, početkom drugog dela častili Groningen golom gubitkom lopte u sopstvenoj trećini, koju je naplatio Brinjofur Vilumson.
************
MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao.
************
Gotovo je u Groningenu bilo od isteka sat vremena igre. Još jedan pogodak u režiji Branta koji je od starta sezone čak osam puta opepelio u dresu Ajaksa, od čega su šest golova iz kategorije prvenstvenih. Mogao je Nemac letos lako da završi u Lidsu, interesovao se Bešiktaš, stidljivo pominjao Juventus, ali je holandski tim napravio vrhunski potez potpisavši 30-godišnjaka.
Tačku, pa uzvičnik na trijumf Ajaksa stavio je defanzivni vezista Jorti Mokio, nova, velika stvar giganta sa Johan Krojf arene. U 70. minutu, 18-godišnjak je pogodio za 4:1, pet minuta kasnije, zapalio je petardu na Euroborgu postavio konačan rezultat.
Groningen je u finišu meča ublažio poraz preko Van Bergena, a ništa se ne bi promenilo da je autor drugog pogotka za domaćina realizovao penal u 90. minutu.
EREDIVIZIJA – 9. KOLO
Petak
Herenven – Ekscelzior 4:0 (1:0)
/Vente 11pen, Braude 54, Ojen 87, Trenskou 88/
Subota
Den Hag - PSV Ajnhdoven 2:1 (0:1)
/Kilo 55, Šin 90+3 - Mejnans 21/
Telstar - Fajenord 3:4 (2:3)
/Ovusu 30, Brauer 37, Šenkman 68 - Dijara 1, Načo 21, Stejn 31, 57pen/
Sparta - Viljem drugi 3:2 (1:1)
/Tornstra 39, Martens 50, Zoneveld 57 - Vilhena 17, Van Alst 68/
Nedelja
Zvole - Go Ahed Igls 4:1 (0:1)
/Van Hojdonk 47, Osting 58, 70, Kostons 89 - Sigurdson 22/
Kambur - AZ Alkmar 2.2 (2:1)
/Binder 7, Hamači 39 - Dal 26, Merdink 83pen/
Groningen - Ajaks 2:5 (0:2)
/Vilumson 49, Van Bergen 83 - Brant 27, 60, Bauman 37, Mokio 70, 75/
20.00: (1,65) NEC Najmehen (3,90) Fortuna Sitard (4,60)
20.00: (1,35) Tvente (4,80) Utreht (7,50)
***kvote su podložne promenama