Ipak drama! Delovalo je da Bešiktaš krupnim koracima korača ka tituli, ali Galatasaraj i Fenerbahče nisu odustali. Zahvaljujući trijumfu čete Fatiha Terima u istanbluskom derbiju, gradski rivali dišu za vrat lideru, koji na dva kola do kraja nema pravo na grešku. Galata je na svom Turk Telekom stadionu srušila ekipu Sergena Jaldžina (3:1) i vratila neizvesnost u šampiosku trku.

Ostali su Orlovi na čelu, ali sa samo dva boda više od Galate, koja je uprkos velikom trijumfu ostala korak iza Fenerbahčea. Odavno se trio iz Istanbula izdvojio na čelu tabele, a iako se činilo da neće tako biti, očekuje nas prava drama u poslednja dva kola.

Dodajemo i da je Denizli zvanično ispao iz lige, dok će se za opstanak grčevito boriti Genčlerbirligi, koji je pet bodova ispod bezbedne zone. Velika borba za status u eliti će se voditi između Erzuruma (37 bodova), Ankaragudžua (38 bodova), Kajzerija (40 bodova), dok su matematički još uvek ugroženi Antalija i Kasimpaša (po 43 boda). Kada je borba za međunarodnu scenu u pitanju, Trabzon je današnjim trijumfom (2:1 protiv Antalije) obezbedio plasman u Konferencijsku ligu, ostaje samo da se vidi koji od istanbulskih velikana će mu praviti društvo u novoformiranom takmičenju pod okriljem UEFA.

Iskusni Fatih Terim je sjajno pripremio svoje pulene za večerašnji meč, pa je najefikasniji tim prvenstva na stadionu Galatasaraja bio u većem delu susretu u podređenoj ulozi. Dominirao je domaćin, uglavnom dobijao borbu na sredini terena i relativno lako izlazio na kraj sa napadima gostiju. Sačuvao je popularni Imperator Falkaa za derbi, Kolumbijac je nedavno zaradio i frakturku jagodične kosti na treningu, ali se relativno brzo vratio u trenažni proces, kako bi se spremio za jedan od najvažnijih mečeva u sezoni. Našao se u startnih 11 El Tigre i golom sa kreča u nadoknadi prvog poluvremena trasirao svojoj ekipi put ka pobedi.

Igrao se 11. minut kada je domaćin stigao do prednosti. Sjajna lopta bivšeg igrača Totenhema Žedsona Fernandesa ka iskusnom Rajanu Babelu, Holanđanin je izbegao ofsajd zamku i izbio sam pred Destanoglua, primirio je loptu i rutinski ga matirao za 1:0. Došao je Bešiktaš do poravnanja u 41. minutu, a za to može da se zahvali štoperu domaće ekipe Rajanu Donku, koji je skrivio jedanaesterac. Rašid Gezal je preuzeo odgovornost i snažnim udarcem matirao Musleru.

Ipak, u poslednjim trenucima prvog dela igre, Atiba Hašinson obara protivnika u svom kaznenom prostoru, pa sudija pokazuje na kreč i na drugoj strani terena. Radamel Falkao je stavio loptu na belu tačku i efektnim udarcem vratio prednost ekipi Galatasaraja. U nastavku su bili oprezniji i jedni i drugi, prepustila je ekipe Fatiha Terima loptu rivalu, strpljivo se branila i čekala svoju šansu da zada završni udarac. Dočekala je kiks gostujuće odbrane i preko Arde Turana u 77. minutu obezbedila trijumf.

U istom terminu je u glavnom gradu je gostovao Fenerbahče. Kada se činilo da će sa bodom ozbiljno ogroziti svoje šanse da se domogne Lige šampiona, pogotkom Enera Valensije u poslednjim trenucima utakmice ekipa Emrea Belozogluoa je prišla na samo dva boda Bešiktašu i zadržala korak ispred Galatasaraja na drugom mestu - 2:1.

Prilično otvoren meč u glavnom gradu Turske, kako je i jedinima i drugima pobeda bila imperativ. Ankaragudžu se bori za opstanak, pa je posle poraza u teškoj poziciji, prvi je ispod crte sa dva boda manje od Kajzerija. Viđeno je čak 35 šuteva (pet više su imali gosti), odlične partije pružili su i golmani obe ekipe, iako su morali da vade loptu iz mreže, Rikardo je upisao šest intervencija, golman Fenera Tekin četiri.

Domaćin je poveo već u trećem minutu, posle velikog poklona. Poklekla je odbrana Fenera pod pritiskom, Potuk je presekao jedan pas ka zadnjoj liniji, sjurio se ka golu rivala i doneo prednost sastavu iz Ankare. U finišu prvog dela igre Fener ipak stiže do izjednačenja, Ener Valensija je sa desne stative loptu poslao na levu, tamo je usamljen bio Tufan, kojem nije bilo teško da savlada Rikarda.

U drugom delu su se ređali napadi pred golom domaćina, posebno u finišu, a kada se činilo da će odbrana Ankaragudžua odoleti, Kaveči je sjajno centrirao sa desne strane, Valensija je dobro skočio i glavom sa ivice peterca matirao golmana domaće ekipe za veliku pobedu Fenerbahčea.





TURSKA - 40. KOLO

Subota

Ankaragudžu - Fenerbahče 1:2 (1:1)

/Potuk 3 - Tufan 42, Valensija 90+6/

Erzurum - Kasimpaša 0:1 (0:0)

/Varga 68/

Galatasaraj - Bešiktaš 3:1 (2:1)

/Babel 11, Falkao 45+1, Turan 77 - Gezal 42/

Goztepe - Konja 0:1 (0:0)

/Jevtović 66/

Hataj - Denizli 1:0 (0:0)

/Bupendza 68/

Karagumruk - Genčlerbirligi 5:1 (2:0)

/Zukanović 8, Borini 17, Endao 69, 76, Lens 88 - Karakas 90+4/

Kajzeri - Gazijantep 0:0

Rize - Malatija 0:4 (0:2)

/Bujuk 6, Hadebe 23, Fofana 80, Kanacizkus 90+1/

Sivas - Bašakšehir 0:0

Trabzon - Antalija 2:1 (1:0)

/Envakeme 12, Omur 50 - Amilton 67/