Mnogi će reći da ga je pregazilo vreme, da poslove dobija na račun starih zasluga. Ostvarenim rezultatima u poslednje vreme ne može ni da se brani od takvih konstatacija. Jer za samo godinu i po dana, otkako je od Maurisija Poketina preuzeo tadašnjeg finalistu Lige šampiona, Žoze Murinjo je uspeo da ga vrati na “fabrička podešavanja“. Ove sezone čak i da ga unazadi.

Dobio je punu podršku od Danijela Levija, prvi čovek Totenhema ispunio mu je letošnji spisak želja, samo da bi njegov tim na polusezoni tavorio na sredini tabele. Bez naznaka da bi stvari mogle da se poprave. Štaviše, kola su nezaustavljivo krenula nizbrdicom, londonski tim je zabeležio pet poraza na prethodnih šest premijerligaških utakmica i Liga šampiona iz nedelje u nedelju sve više deluje kao nedostižan cilj.

Zbog toga će, piše ugledni Telegraf, naredne dve nedelje biti ključne. Ne samo za ambicije Totenhema u ovoj sezoni, već i za Murinjovu budućnost na Vajt Hart Lejnu. U tom periodu Sparse očekuju utakmice sa Volfzbergerom u Ligi Evrope, a potom i u prvenstvu sa Barnlijem, Fulamom i Kristal Palasom.

Na stranu utakmica u Evropi, Totenhem posle ubedljivih 4:1 u prvom meču, očekuje rutinsko odrađivanje posla u revanšu, ali bi preostale tri utakmice u Premijer ligi, ukoliko pođu po zlu, mogle da odrede Murinjov status kod Levija. Ukoliko Portugalac pred derbi Severnog Londona sa Arsenalom ne izađe sa maksimalnih devet bodova iz pomenutih mečeva, prvi čovek Totenhema će krenuti da priprema teren za dovođenje Murinjove prve alternative – Julijana Nagelsmana, piše Telegraf.

Ne bi međutim ni u slučaju Murinjovog neuspeha u narednih 14 dana trener Lajpciga ove sezone stigao na Vajt Hart Lejn, jer jedan od najtalentovanijih trenera na svetu, iako je iskazao želju da radi u Premijer ligi, ne namerava da napusti svoj tim usred šampionata, zbog čega je uostalom odbio i Čelsi onda kada je Roman Abramovič tragao za Lampardovom zamenom.

Jedan od razloga je i finansijske prirode, s obzirom na to da Murinjo u Totenhemu prima 17.500.000 evra godišnje, što bi zahtevalo dodatne troškove. Stoga će Posebni do kraja sezone imati priliku da stvari preokrene u svoju korist i osvajanjem Totenhemovog prvog trofeja u poslednjih 13 godina barem još malo produži boravak u Londonu, koji bi po slovu ugovora trebalo da potraje do leta 2023. godine.

Priliku za tako nešto imaće u finalu Karabao kupa protiv Mančester Sitija ili kroz Ligu Evrope, što je gotovo izvesno jedini način da se Totenhem naredne sezone ponovo nađe u Ligi šampiona. Portugalac je nedavno isticao da će i pored mogućnosti da kroz slabije kontinentalno takmičenje stigne do najkvalitetnijeg, ipak “pojuriti“ mesto u top četiri u Premijer ligi. Ali reči su jedno, a dela drugo. I kako sada stvari stoje, teško da će Murinjo jedno pretočiti u drugo.