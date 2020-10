Čini se da bi na Enfildu svakog lakše prežalili. Jer svakog bi drugog u Liverpulu lakše odmenili no Virdžila van Dajka. Zna to i Jirgen Klop, pa uoči gostovanja kod Ajaksa na otvaranju Lige šampiona (sreda, 21.00) Nemac šalje vrlo jasno poruku podrške holandskom štoperu.

“Tu smo za njega, on to zna, čekaćemo ga kao dobra žena kad čeka muža da izađe iz zatvora“, slikovit je Klop, kao po običaju.

Šalu na stranu, svestan je on da će čekanje potrajati. Koleno je stradalo i niko ne zna koliko će oporavak potrajati, ali pre Nove godine – šanse nema.

“Potrajaće neko vreme, to je jasno. Ne želimo da postavljamo nikakve rokove, jer je svaki igrač drugačiji, ali potrajaće dugo. Tako je kako je. Očekivao sam to čim sam video start, posebno kad sam video snimak. Bilo je jasno“.

Klop je otkrio i da je Van Dajk, inače poznat kao momak koji ne leti u zvezde i čvrsto stoji na zemlji, izabrao da se isprva oporavlja sam, bez previše kontakta sa “spoljnim svetom“, pa čak i saigračima. Prosto, želeo je da se sabere i pomiri sa situacijom.

“Znamo da mu je ekstremno teško, jer je većina nas bila u sličnim situacijama. To su odvratne situacije, nisu ti potrebne u životu, ali moraš da ih pregrmiš, a ja sam 100 odsto siguran da će Virdžil baš to i da uradi... To je fudbal, to je život, stalni izazovi“.

