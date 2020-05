Klop: Čekajte, odigrali smo 76 posto sezone i sad bi to neko da poništi

Menadžer Liverpula, Jirgen Klop odbacio je ideju o poništenju Premijer lige, o čemu je bilo govora tokom pandemije virusa korona.

Sjajni nemački stručnjak je kazao da je njegov tim zaslužio titulu.

"Bilo je priče da se sezona poništi. I onda pomisliš, aha odigrali smo 76 odsto sezone i sada bi se našao neko da sve to poništi? Lično, smatrao bih da to nije fer, da kažemo da se sve do sada samo nije desilo. Prvi smo po rezultatima kao domaćini, prvi smo i po broju bodova osvojenih u gostima. Ovo je sezona u kojoj moramo da postanemo šampioni", rekao je sjajni nemački stručnjak.

Liverpul je zaustavljen u osmini finala Lige šampiona protiv Atletika, ali na Enfildu su blizu prvog ovosezonskog cilja. Trofeja u Premijer ligi.

„Svakako mislim da ima gorih stvari u životu od toga da neki klub ne postane šampion. Mnogo je ljudi koji imaju velike probleme. Ljudi umiru, to se uvek dešava, ali u ovom trenutku se sve to dešava zbog virusa na koji nismo bili spremni. Nikada ne možemo da budemo spremni za sve. Ali moramo da znamo da reagujemo. Najveći deo mog života svodi se na to da reagujem na stvari koje nisam očekivao da će se dogoditi. Neko će reći - kako možeš da razmišljaš o fudbalu u momentu kada ljudi umiru? Niko to ne radi, ali svako voli svoj posao i moramo da se pripremamo za posao posle svega ovoga jer će se to svakako desiti. Kada pričamo o fudbalu, to znači da ćemo u jednom trenutku početi da treniramo, da moramo da se postaramo da svi budu bezbedni i da sve mere budu sprovedene. Nemački model će biti implentiran u Engleskoj. Trening centri biće najbezbedniji mesta na svetu“.