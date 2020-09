Mančester Siti je istresao 45.300.000 za Nejtana Akea, dodao 23.000.000 za Ferana Toresa, čekaju i Kalidua Kulibalija. Čelsi se “iživljavao” i platio 223.200.000 evra – za sada – za Kaija Haverca, Tima Vernera, Bena Čilvela i Hakima Zijeha. A Liverpul? Liverpul je izdvojio 13.000.000 evra za beka Olimpijakosa Konstantinosa Cimikasa i to je to. Navijači su zabrinuti. Boje se da bi Liverpul mogao da izgubi englesku krunu.

Omiljeni im trener Jirgen Klop ne misli ipak da će kolegama Pepu Gvardioli i Frenku Lampardu biti tako lako da sve to uklope. Ali ne propušta priliku da unapred sebi napravi alibi za eventualni neuspeh. Ujedno provocirajući najveće rivale u borbi za šampionsku titulu, ako izuzmemo tu Mančester junajted, koji je čini se ipak još daleko.

Kako bilo…

“Živimo u nesigurnim vremenima, ali nekim klubovima je izgleda manje važno koliko im je budućnost nesigurna. Drže ih države, oligarsi, to je istina. Mi smo drugačiji klub. Dva puta uzastopce igramo finale Lige šampiona, prošle sezone smog a osvojili, pa smo postali prvaci Premijer lige… Ne možemo da se preko noći promenimo i kažemo: ‘Hej, hoćemo da budemo Čelsi’”, kaže Klop za Bi-Bi-Si.

Zaboravlja doduše da pomene da je i on nemilice trošio poslednjih sezona. U sezoni 2018/2019 na pojačanja je dao 182.200.000 evra, sezonu ranije 173.880.000.00… Istini za volju, kupovao je samo oni što treba i kad je izdvajao velike pare po pravilu pogađao. U stvari, možemo da kažemo da mu je jedina velika greška – Kristijan Benteke.

Sve posle bilo je po sistemu: gde fali, plati dobro i zakrpi. I odlično je to radio Klop. Čelsi je pak izabrao drugačiji put, možda je i morao posle dva prelazna roka u kojima je statirao.

“To sve može da bude prednost, naravno, ali to znači i da će oni morati prilično brzo da sve uklope, a to nije lako. Nije sve u kvalitetu, ne možeš da dovedeš 11 najboljih igrača na svetu i da se samo nadaš da će nedelju danas kasnije da igraju najbolji fudbal. Treba prvo da se upoznaju, da treniraju. To će biti naša prednost. Radimo u miru, zajedno. Znam da ljudi ne žele to da čuju, ali i mi želimo da naparedujemo, a postoji više načina da se napreduje”, završava Klop.