Pobedom nad Mančester Junajtedom, Liverpul je vratio realne šanse da se plasira u Ligu šapiona, a nakon slavlja na Old Trafordu, Jirgen Klop je imao pregršt razloga za zadovoljstvo. Prikazana igra njegovih izabranika izmamila je kod nemačkog stratega osmeh, posebno jer njegov tim sada ima sudbinu u svojim rukama.

"Napravili smo rivalu više problema i zato smo dobili utakmicu. Ipak, prvo i najvažnije, moram da kažem da je početak meča večeras bio odličan jer smo uspeli da se prilagodimo na nekoliko stvari. Junajted je imao preopterećenje na krilima, nismo reagovali dovoljno brzo na to i tako smo primili gol. Potom smo ispravili grešku i bilo je 2:1 na poluvremenu. Centaršut iz prekida pre drugog gola je očigledno bio apsolutno sjajan. Samo smo uradili ono što smo morali. Pokušali smo da primenimo svoj sistem, ako ste fleksibilni možete da napravite rivalu probleme - a mi smo bili fleksibilni u veznom redu i ofanzivi. Igra iz poslednje linije je postajala sve bolja i bolja i tako smo odigrali dobru utakmicu. Ne možemo stalno da rano odlučujemo pitanje pobednika i lomimo rivala, posebno protiv Junajteda, morali smo da se borimo do kraja", rekao je Klop.

Tim sa Enfilda očekuju još tri izazova, protiv Vest Broma, Barnlija i Kristal Palasa, a ukoliko bude ostvario sve pobede, bez obzira na učinak rivala, plasiraće se u Ligu šampiona.

"Dobra stvar je što mi ionako igramo uvek da bismo pobedili. Jednostavno, to niste videli prečesto ove sezone, ali to je više naš problem nego vaš. Ne moramo da promenimo pristup, ne. Jedino što možemo da uradimo da bismo došli do Lige šampiona je da pobedimo u svim našim utakmicama. Sve što se promenilo u prethodnom periodu jeste da ako pobedimo u sve tri utakmice plasiraćemo se u Ligu šampiona, to ranije nije bio slučaj. Osim toga, nedeljama je bilo jasno šta moramo da uradimo, zato smo dva remija protiv Lidsa i Njukasla, uz primljene golove u poslednjim minutuma, doživeli kao poraze. Navijači i novinari će sada pomisliti - da, pobedili su sada protiv Junajteda i idu u Vest Brom… Ali mi nismo takvi, hvala Bogu. Vest Brom očigledno igra izuzetnu drugu polovinu sezone. Bilo im je teško, bilo je jako blizu da ostvare cilj i igrali su zaista dobar fudbal. Sada su potpuno oslobođeni pritiska tako da to može dovesti do bilo čega. Dakle, uzimamo to utakmicu po utakmicu. Večeras smo bili dovoljno dobri da slavimo, sad gledamo ka nedelji, ako budemo bili dovoljno dobri da pobedimo i sledeći susret, to bi bilo sjajno", kazao je Klop.