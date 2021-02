Moraće Liverpul da izgura ovu sezonu bez Virdžila van Dajka. Takav epilog se naslućivao, pa i pominjao od dana kada se povredio u oktobru, ali je Jirgen Klop potvrdio da neće moći da računa na Holanđanina do naredne takmičarske godine.

Pitanje za Nemca na konferenciji za novinare je bilo da li će Van Dajka uvrstiti na spisak igrača za Ligu šampiona, koja se nastavlja ovog meseca, što ga je pomalo zbunilo.

„Mislim da imamo mesto na spisku za Virdžila. Niko mi nije rekao da tu nešto treba da se menja. Ne znam odakle sad to pitane, jer niko, računajući i doktore, nije mi rekao da postoji šansa da Virdžil zaigra ove sezone“, rekao je Klop.

Ima igrača koji se oporave brže od prognoza, ali Holanđanin, izgleda, nije od njih.

„Ne želim da kažem da je apsolutno nemoguće da Van Dajk zaigra do kraja sezone, ali ne verujem u to. Ne izgleda mi tako. Ipak, on će svakako biti na našem spisku igrača, jer moramo da verujemo ponekad u čuda“, našalio se Jirgen Klop.

Liverpul će u osmini finala Lige šampiona igrati protiv Red Bul Lajpciga, a prva utakmica će se igrati 16. februara u Nemačkoj.