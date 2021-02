Novo neprijatno iznenađenje priredili su fudbaleri Liverpula svojim navijačima u sredu uveče, porazom od Brajtona na Enfildu (0:1). Aktuelni šampion sada zaostaje velikih sedam bodova za vodećim Mančester sitijem, od kog ima utakmicu više, a sa kojim se sastaje iduće nedelje na svom stadionu (17.30).

Biće to, a svestan je i Jirgen Klop, poslednja šansa Redsima da ostanu u trci za vrh Premijer lige. Eventualni remi bi ostavio kakvu-tavku nadu, ali objektivno gledano samo bi prolongirao predaju pehara, koja bi u slučaju poraza postala realnost već po završetku utakmice.

Ne liči Liverpul ove sezone na šampionski tim, čemu su značajno doprinele povrede centarlnih defanzivaca - Virdžila van Dajka i Džoa Gomeza još početkom jeseni, a kasnije Fabinja koji je "krpio", pa onda i nedavno Žoela Matipa. Nije želeo Klop da traži alibi posle duela sa Brajtonom, ali je istakao "zamor materijala" u svom timu.

I fizički i psihološki.

"Pre svega, Brajton je zasluženo dobio ovu utakmicu. Bio je bolji. Njihovi igrači bili su svežiji nego naši, bolje su igrali, dok smo mi izgubili previše jednostavnih lopti. Momci su delovali premoreno i mentalno iscrpljeno, a to dovodi do toga da noge ne slušaju i da nema koncentracije. Imali smo tešku nedelju za nama i nismo bili sveži", probao je da objasni nemački strateg.

Klop je poručio da Liverpul ne odustaje od šampionske trke, ali je i sam svestan da je Siti trenutno dosta bliži cilju.

"Bili smo prvaci prošle sezone i naravno da to želim i ove, ali za to ti trebaju pobede, treba ti igra na nivou šampiona, a mi to nemamo. To je istina", priznao je Liverpulov trener i dodao:

"Borićemo se za tri boda u nedelju, ali moraćemo da budemo bolji nego što smo sada bili. Znamo da ovo nije bilo dovoljno. Videli smo to i svesni smo toga, pa ćemo probati da promenimo. Tri boda u nedelju još nisu nikome dodeljeni i probaćemo da ih osvojimo. Trenutna bodovna razlika je rezultat više utakmica, a mi ćemo probati u narednim da je nadoknadimo".

Pored povećeg broja povređenih prvotimaca, Liverpul je u sredu bio i bez prvog golmana Alisona Bekera.

"Bolestan je. Nema koronu, ali se ne oseća dobro", rekao je Klop i objasnio da novajlije na poziciji štopera Ben Dejvis i Kabak Ozan nisu dobili priliku jer su tek počeli da treniraju sa timom.