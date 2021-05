Primorana da pobedi sa minimalnom razlikom od dva gola, Amerika će noćas od 03.00 po srednjoevropskom vremenu na svojoj Asteki pokušati da nadoknadi deficit iz prvog četvrtfinalnog meča sa Pačukom, i na taj način izbori polufinale Ligilje za format Klausura.

Za Astečke orlove koje predvodi argentinski stručnjak Santjago Solari ovo je do sada najvažniji duel u kampanji. Za njih ne postoji sutra, postoji samo sada i ovde. Ako ne pobede sa razlikom od dva gola ili više, biće eliminisani, pošto su Tuzosi u prvoj utakmici u Idalgu izašli kao uspešniji tim sa rezultatom 3:1. Podvig koji je neophodan najtrofejnijem meksičkom klubu neće biti nimalo jednostavno napraviti, jer se ovoga puta u timu Amerike neće naći peruanski reprezentativac i stub sredine terena Pedro Akino. Stameni defanzivni vezni je pre tri dana na Pačuka de Soto sadionu zaradio direktan crveni karton, posle starta u 81. minutu susreta nad Hose Burito Ernandezu. Tim iz Idalga iskoristio je prednost igrača više u preostalih desetak minuta susreta, čime je u sudijskoj nadoknadi povisio svoju prednost.

Vetar u leđa i vid prednosti za prestoničku ekipu može da predstavlja i to što su za ovaj susret gradske vlasti omogućile prisustvo publike, sa mogućnošću od 25 odsto popunjenosti stadiona. Kako je velelepna Asteka najveći fudbalski stadion u ovom delu sveta, sa kapacitetom nešto većim od 106.000 mesta, očekuje sa da će, sa sve medijskim ekipama i novinarima, na tribinama prisustvovati oko 27.000 gledalaca.

Biće ovo atraktivan duel jer, iako Amerika ima dovoljno vremena da pronađe rešenje i postigne ciljeve u, bez ikakve sumnje, ludačkoj želji za napadanjem, ne smeju da zaborave na prostor koji ostavlja iza sebe, jer je ekipa Tuzosa poznata po brzim i ubitačnim kontrama.

"Moramo da prevaziđemo nedaće, ništa nije izgubljeno, preostalo je još 90 minuta i sve ćemo pokušati da na kraju rezultat okrenemo u našu korist. U nedelju, da bismo išli napred kako smo navikli, više nego ikad biće nam potrebna vaša podrška", bila je motivaciona poruka i poziv navijačima Orlova od Federika Vinjasa, urugvajskog napadača u redovima Amerike.

Sa druge strane, Pačuka je na spektakularan način preokrenula turnir posle katastrofalnog starta, možda i najlošijeg u celokupnoj istoriji ovog kluba, gde je prvu pobedu ostvarila tek u 10. kolu Klausure. Uprkos lošim rezultatima sa početka sezone, čelnici tima iz Idalga verovali su urugvajskom stručnjaku Paolu Pezolanu, koji je uspeo da podigne formu ekipe do neprepoznatljivosti i dovede je na korak do plasmana u polufinale.

Da bi se našli u narednoj rundi takmičenja, Vevericima je dovoljno da na Asteki ostanu neporažene. Štaviše, mogu sebi da priušte i poraz od jednog gola razlike, a u određenim kombinacijama razlika može biti i do dva gola, osim u slučajevima ako rezultat bude 3:1, koji vodi u penal seriju, ili 2:0, koji bi ih eliminisao iz daljeg toka takmičenja.

Urugvajski stručnjak i glavnokomandujući redovima Pačuke, Paolo Pezolano, bio je oprezanpri davanju izjave na konferenciji za medije. "Još ništa nismo postigli, i ko god misli da smo već prošli protiv velikog kluba kao što je Amerika, neće igrati".

Od uspostavljanja kratkih finalnih turnira, popularnih Ligilja, Amerika i Pačuka su odmeravale snage četiri puta. Možda je pomalo iznenađujuća činjenica da su Tuzosi uspešniji u ovom dvobojima, gde su u tri navarata eliminisali Orlove, jednom čak i u finalu održanom 2007. godine, dok je prestonički tim to učinio jednom, i to upravo u četvrtfinalu 2015, kada je ukupan rezultat iz dvomeča bio 7:5.

IZBOR UREDNIKA

Međutim, kada se sagleda opšta statistika i Pačukin učinak u bilo kom takmičenju u kojem je učestvovala, a koje sadrži plej-of fazu, od nacionalnih do međunarodnih, dolazimo do gotovo neverovatnih rezultata. Podatak koji bi to najbolje opisao je njen broj dobijenih finala na internacionalnoj sceni. Naime, Tuzosi su u pet navrata dolazili do finala KONKAKAF Lige šampiona, i svih pet su rešavali u svoju korist, poslednji put 2017. godine.

Pored toga jedini su klub van južnoameričkog kontinenta koji je osvojio Kopa Sudamerikanu u sezoni održanoj 2006. godine, kada su bili bolji od Kolo Koloa. Stvara se utisak koji bi najbolje okarakterisala fraza koju često upotrebljavaju u svetu košarke, a naročito u NBA, a koja glasi "tipična plej-of ekipa". I zaista, Pačuka muku muči u ligaškom delu, dok je u eliminacionim fazama niko ne želi za protivnika.

Poslednjih 10 okršaja ovih ekipa uglavnom su završavani u korist Amerike, koja je čak u sedam navrata uspela da trijumfuje, računajući i onaj krajem februara u ligaškom delu Klausure kada je rezultat bio 2:0 za Orlove. Sa druge strane, Pačuka je u prvom susret četvrtfinala odigranom pre tri dana ostvarila tek drugu pobedu, a pre toga, poslednji uspeh zabeležila još 2017. i to upravo na Asteki, kada je rezultat bio 3:2 u korist gostiju iz Idalga. Samo jedan susret u pomenutom periodu završen je bez pobednika.

MEKSIKO 1, KLAUSURA - ČETVRTFINALE, REVANŠI

Nedelja

Puebla - Atlas 1:0 (0:0) /prvi meč 0:1/

Kruz Azul - Toluka 3:1 (1:1) /prvi meč 1:2/

Ponedeljak

01.00: (1,70) Monterej (3,50) Santos Laguna (4,80) /prvi meč 1:2/

03.05: (2,00) Klub Amerika (3,30) Pačuka (3,60) /prvi meč 1:3/

Piše: Đorđe RADONJIĆ