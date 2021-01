Sezona života je iza Lazara Tufegdžića. Nekadašnji omladinac Crvene zvezde, rođen 1997. godine, blistao je u redovima subotičkog Spartaka. Ofanzivac Golubova je u prvom delu sezone postigao devet golova, upisao četiri asistencije i skrenuo pažnju brojnih klubova.

Tiho se pominjao povrarak u Crvenu zvezdu, ali svi su izgledi da će Lazar Tufegdžić karijeru nastaviti u inostranstvo. Brojni mediji iz Nemačke pisali su o interesovanju Union Berlina, kao i želji Hetafea da uđe u posao sa Spartakom. Međutim, prvak Rumunije Kluž već je počeo da deluje i kontaktirao rukovodstvo Spartaka u želji da izdejstvuje transfer Lazara Tufegžića.

Kako saznaje MOZZART Sport rukovodstvo Spartaka ima vrlo visoke finansijske ambicije. Svesni da najbolji igrač tima ima ugovor do leta 2022. godine, ljudi iz Subotice ne moraju da žure. Tačnije, potpisali bi ispisnicu Lazaru Tufegdžiću ukoliko bi se pojavio klub spreman da izboriji tačno milion evra.

Kluž je ljudima iz Spartaka stavio do znanja da je to previsoka cifra, ali da su spremnina dalje pregovore. Kako se može čuti Rumuni su spremni da idu do 800.000 evra. Naredni dani daće tačan odgovor na pitanje hoće li se Lazar Tufegžić preseliti u komšijsku zemlju.

Ofanzivca Gilubova čeka i turneja po Americi sa reprezentacijom Srbije sastavljenom od igrača iz Superlige.