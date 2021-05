Zavesa na naconalni šampionat spušta se danas i u Sloveniji. Prošle sezone su Olimpija i Celje u poslednjem kolu odlučivali o kruni. Posle 2:2 u Ljubljani Celjani su prvi put u istoriji stigli do krune. Ove sezone do premijernog naslova prvaka može Mura. Ipak, Maribor je bliži 16. titulu šampiona u bivšoj republici SFR Jugosalvije. Pred poslednjih 90 minuta šampionata Maribor ima tri boda više od direktnog rivala i bolju gol-razliku za tri pogotka. Ukoliko dva tima imaju isti broj bodova odlučuje gol-razlika u Sloveniji. Tim iz Murske Sobote mora da slavi u gostima s dva pogotka razlike da bi stigao do krune.

20.00: (2,25) Maribor (3,10) Mura (3,20)

Dobra vest za domaći tim je da će imati pomoć navijača. Mere protiv pandemije virusa korona popuštaju i u Sloveniji, pa će na stadionu moći da bude prisutno 3.500 gledalaca.

"Neće biti kalkulacija“, rekao je trener Maribora Simon Rožman, prenosi siol.net.

Maribor je dobio prethodne dve utakmice i iskoristio kikseve Olimpije koja je ostala bez šanse da se umeša u borbu za krunu.

"Pobeda nam je samo u mislima da bismo potvrdili da smo bolji“, rekao je Blaž Vrhovec, jedan od najiskusnijih fudbalera Maribora, koji je takođe učestvovao u poslednjoj evropskoj bajci u Ligi šampiona 2017/18.

On je uspešno sarađivao sa Rožmanom u Celju, sada imaju priliku da se raduju novom naslovu državnog prvaka.

Strateg Mure Ante Šimundža vraća se na stadion gde je doživeo veliki uspeh kao igrač i trener Maribora. Kao trener bio je i dvostruki šampion.

"Nismo u mogućnosti da vodimo slovenački fudbal, ali smo tim i klub koji želi da bude prepoznatljiv, koji želi da se pridruži najvećim klubovima Mariboru i Olmpiji. Odigrali smo puno teških utakmica, uz ogromnu energiju koju su nam dali navijači, lakše smo prošli kroz neke stvari“, rekao je Šimundža.

Olimpija je od viđene titule stigla samo do trećeg mesta. Samo dva boda prethodnih četiri kola udaljli su Ljubljančane od borbe za krunu, a naredne nedelje im ostaje utešna borba za Kup Slovenije sa Celjem. Celjani su prošle sezone senzacionalno stigli do titule, ali bi ove mogli da ispadnu. Šampion je na devetom mestu koje vodi u plej-aut. Gorica je već ispala. Celje u direktnom obračunu sa Koperom danas (16.00) rešava svoju sudbinu. Ima dva boda manje i odgovara mu samo pobeda ako želi da izbegne plej-aut i da bude siguran član u elitnoj ligi Slovenije.

Ova dva tima su ove sezone odigrala čak četiri meča, a bolji je bio Celje koji je dva puta slavio, Koper ima jedan trijumf, dok je meč pre dva i po meseca u prvenstvu završen bez pobednika. Na svom terenu Celjani su ove sezone oba puta slavili na svom terenu protiv današnjeg rivala, sa 1:0 u Kupu Slovenije i 2:0 u šampionatu.

SLOVENIJA 1 – 36. (POSLEDNJE) KOLO

Subota

