Ljubiteljima engleskog fudbala Arsenal je u sredu učinio ogromnu uslugu pobedom nad Čelsijem sa 1:0. Tako su Tobdžije dodatno zamrsile ionako komplikovanu borbu za preostale dve vize za Ligu šampiona. Prvak Mančester Siti i drugoplasirani Mančester Junajted su sigurni u eliti, a za preostala mesta do kraja će se boriti Lester, Čelsi, Vest Hem, Liverpul i Totenhem.

Najčudnije je to što ovi klubovi nemaju isti broj odigranih utakmica, pa je teško i izračunati kome je šta dovoljno za 3. i 4. poziciju. Ta dva mesta trenutno drže Lester i Čelsi, ali oni imaju po jednu utakmicu više od Vest Hema i Totenhema, a čak dve u odnosu na Liverpul, tako da bi situacija vrlo brzo mogla da se promeni.

Slika će biti dosta jasnija koliko u četvrtak uveče, kada izabranici Jirgena Klopa budu konačno gostovali na Old Trafordu. Meč 34. kola sa Mančester Junajtedom prethodno nije odigran zbog haosa koji su napravile pristalice Crvenih đavola u znak protesta protiv osnivanja Superlige Evrope i klupskog rukovodstva.

U slučaju da Liverpul izađe kao pobednik u derbiju između dva najtrofejnija engleska kluba, prići će Čelsiju na četiri boda zaostatka na tabeli. Potom, će u nedelju imati zicer protiv Vest Bromvič Albiona da dodatno istopi prednost. Crveni u poslednja dva kola gostuju Barnliju i dočekuju Kristal Palas, u poređenju sa rivalima koji su ispred njih na tabeli imaju najlakši raspored. Prvi korak je dakle najteži, ako njega načine, aktuelni šampioni će imati dosta dobru situaciju. Čelsiju su ostali mečevi sa Lesterom i Aston Vilom, dok će Lisice posle gostovanja na Stamford Bridžu da dočekaju Totenhem.

Pevci i dalje imaju matematičku šansu da se domognu elite, ali to im ne garantuju ni sve tri pobede. Dva meča igraju kod kuće u Londonu, protiv Vulverhemptona i Aston Vile, a u slučaju maksimalnog učinka duel sa Lesterom bi mogao da bude ključan. Međutim, u odnosu na njih pita se i Vest Hem, koji uprkos očajnoj formi i tri poraza u prethodna četiri kola još uvek važi za ozbiljnog kandidata. Čekićari imaju dosta povoljan raspored, do kraja sezone gostuju Brajtonu i VBA, a zatim dočekuju Sautempton. Uz jedan poraz Čelsija Liga šampiona je dostižna, mada gol-razlika trenutno nije na strani Vest Hema. Primio je 12 golova više od Plavaca, to će morati da popravi značajno ako želi da bude ispred gradskog rivala.

Kad se povuče crta, od tri „izazivača“ najopasniji je Liverpul, koji ipak drži stvari u svojim rukama. Uostalom, i forma je na njegovoj strani, u prethodnih šest kola je osvojio 14 od mogućih 18 bodova. Računajući sva takmičenja, izgubio je samo jedan od poslednjih devet mečeva, od Reala u Madridu sa 3:1. Sve to ohrabruje i nekadašnjeg vezistu Liverpula Džejmija Rednapa da Klopov tim može do elite.

„Ako pobede na Old Trafordu, mislim da iz preostalih utakmica mogu da osvoje maksimalan broj poena, što bi ih učinilo favoritima da se provuku do neke od prve četiri pozicije. Nepredvidljivo je, ne znamo šta će da se desi. Pobeda Arsenala je sjajna vest za Lester, Liverpul, Vest Hem, svi će posle ovoga da veruju da imaju šansu. Mislim da su sve kalkulacije podrazumevale tri boda Čelsija protiv Arsenala. Sada je sve otvoreno“, objasnio je Rednap.

Za Liverpul je situacija jasna. Međutim, na Old Trafordu se i Junajted ponešto pita, a Đavoli sigurno ništa neće tek tako da poklone svom ljutom rivalu. Bez obzira na to što su Antoni Marsijal i Fil Džons već duže vreme povređeni, Ole Gunar Solskjer ima na raspolaganju izuzetno jak tim. Verovatno će pokušati da uigra još neke kombinacije za finale Lige Evrope sa Viljarealom, to je Junajtedu sada jedini meč do kraja sezone sa takmičarskim značajem. Proradio je i Edinson Kavani, bio je strelac na tri od prethodnih pet mečeva. Urugvajac će predvoditi napad Đavola i protiv Liverpula.

O kadrovskim problemima sa kojima se suočava Klop nema potrebe posebno da pričamo. Dobro je poznato da su odavno na bolovanju Van Dajk, Gomez, Henderson, Dejvis, Matip i Origi. No, koga nema, bez njega se može i mora.

Od poslednjih pet mečeva Junajteda i Liverpula, tri su završena nerešenim rezultatom, uz po jednu pobedu oba tima. Doduše, sada Crvenima remi ne odgovara. Možemo zbog toga da očekujemo više golova, kao uostalom u januaru, kada su se poslednji put oni sastali. Tada je, u šesnaestini finala FA kupa, bilo 3:2 za Junajted.

RASPORED DO KRAJA SEZONE

Lester:

18.5. Čelsi – Lester

23.5. Lester – Totenhem

Čelsi:

18.5. Čelsi – Lester

23.5. Aston Vila – Čelsi

Vest Hem:

15.5. Brajton – Vest Hem

19.5. VBA – Vest Hem

23.5. Vest Hem – Sautempton

Liverpul:

13.5. Mančester Junajted – Liverpul

16.5. VBA – Liverpul

19.5. Barnli – Liverpul

23.5. Liverpul – Kristal Palas

Totenhem:

16.5. Totenhem – Vulverhempton

19.5. Totenhem – Aston Vila

23.5. Lester - Totenhem

PREMIJER LIGA – ZAOSTALE UTAKMICE

Četvrtak

19.00: (2,75) Aston Vila (3,25) Everton (2,60)

21.15: (2,75) Mančester Junajted (3,35) Liverpul (2,55)

