Ko će u plej-of rumunske Lige 1?

Borba za plej-of u rumunskoj Ligi 1. Jedna od utakmica koja bi mogla direktno da utiče na to ko će da se nađe među šest najboljih timova posle 30 odigranih kola je susret UTA Arada i Arđeša, koja se igra u subotu od 16.30 časova. Reč je o duelu 17. kola.

Uoči ovog meča UTA je osma na tabeli sa 25 bodova, dva manje od šestoplasiranog Botošanija. Arđeš je samo na jednu stepenicu niže, ima 24 poena.

16.30: (2,10) UTA Arad (3,00) Arđeš (4,10)

Oba tima su u nešto slabijoj formi. Gosti su u prošlom kolu savladali Univerzitateu Krajovu sa 3:2, čime su prekinuli seriju od dva uzastopna poraza. S druge strane, UTA nema pobedu na poslednja tri meča, na kojima nije uspela da postigne nijedan gol. Posle poraza od Kindije (2:0) odigrali su dva puta po 0:0, protiv Miovenija i Farula.

U Arđešu su se ove sezone posebno istakle novajlije, defanzivac Žoao Migel, vezista Martin Rajnov, krilo Jasmin Latovleviči i napadač Kehinde Fatai.

„Očigledno je da su novajlije doneli iskustvo i kvalitet. Sve su to igrači koji znaju da se takmiče, bez obzira na to što neki nisu igrali u Prvoj ligi Rumunije. Jasno je da se Arđeš podigao u svim segmentima. Uprkos tome što su loše počeli sezonu, podigli su nivo igre, osvojili važne poene i automatski popravili svoj položaj na tabeli. To je pokazatelj da imaju koherentnu strategiju, da koračaju ka napred, isto kao i mi. Ne zaboravimo da smo zajedno ušli u Ligu 1, u sličnoj smo situaciji. Borićemo se za svaku loptu sa njima. Koliko sam čuo, padaće kiša, tako da moramo da se spremimo za jedan fajterski meč“, kazao je trener UTA Arada, Laslo Balint.

Za domaćina neće igrati češki fudbaler Tomas Vagner, ali zato se oporavio Joan Hora. Njih dvojica će se samo zarotirati u napatu UTA Arada. Hora je drugi strelac ekipe sa četiri pogotka, jednim manje od desnog krila Davida Mikuleskua.

RUMUNIJA 1 – 17. KOLO

Petak

Dinamo Bukurešt - Univerzitatea Krajova 0:0

Subota

14.00: (1,80) Sepsi (3,40) Kindija (5,00)

16.30: (2,10) UTA Arad (3,00) Arđeš (4,10)

19.30: (2,10) Rapid Bukurešt (3,10) Dačija Mioveni (3,90)

Nedelja

16.30: (2,15) Botošani (3,10) Voluntari (3,80)

19.30: (2,30) Univerzitatea Krajova (3,20) FCSB (3,25)

Ponedeljak

16.30: (3,90) Gaz Metan Medijaš (3,10) Farul Konstanca (2,10)

19.30: (1,20) Kluž (6,50) Akademika Klinčeni (15,0)

***kvote su podložne promenama