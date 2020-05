Ko drugi do Haverc! Leverkuzen opet na stazama uspeha (VIDEO)

Doživeo je Leverkuzen u prošlom kolu jako težak poraz od Volfzburga na svom terenu i večeras je hteo što pre, kako bilo, da ispravi to i da dođe do veoma bitna tri boda u borbi za Evropu. To mu je i uspelo na gostovanju nezgodnom Frajburgu, a rezultat je na kraju glasio - 0:1 (0:0).

Strelac jedinog gola bio je zlatni Leverkuzenov dečko Kai Haverc, momak koji mnogo obećava, a to je pokazao i večeras kada je u 54. minutu bio precizan za trijumf Aspirindžija.

Bio je to prilično neizvestan duel, nije se lako ulazilo ni u prilike niti se stizalo do golova, pa je posle 45 minuta igre na semaforu stajalo 0:0.

Obično su ovo utakmice u kojima zna da prevagne umeće majstora, a kada je već tako onda je Haverc bio pozvan ovo da reši. I on je to učinio.

Ipak, treba reći da je to pre svega bio plod fantastične akcije celog tima Leverkuzena, a nju je na kraju kao na malom fudbalu krunisao Haverc i došao glave Frajburgu.

Generalno je Leverkuzen više pokazao na ovom meču, imao je više loptu u posedu, ali za razliku od nekih ranijih utakmica nisu njegovi igrači srljali previše, nego su odigrali malo pametnije i to im se ovoga puta na pravi način vratilo. Sigurno će im značiti i na polju samopouzdanja posle onako lošeg duela protiv Volfzburga.

Leverkuzenu će ova pobeda značiti mnogo i kada je tabela u pitanju. Aspirindžije su tako došle do 56. boda u sezoni iz 29 odigranih utakmica, što je trenutno dovoljno za treću poziciju.

Najbliži klubovi su mu Borusija Menhengladbah (šeta sa 53 boda i utakmicom manje) i Lajpcig (četvrti sa 55 bodova), dok je Borusija Dortmund druga sa 57 bodova i takođe utakmicom manje.

Bila je ovo šansa za Frajburg da proba ozbiljnije da se bori za 6. mesto, a sada je tu Volfzburg sa 42 boda iz 28 utakmica.

BUNDESLIGA - 29. KOLO

Petak

Frajburg - Leverkuzen 0:1 (0:0)

/Haverc 54/

Subota

15.30: (2,00) Herta (3,45) Augzburg (3,80)

15.30: (2,85) Majnc (3,40) Hofenhajm (2,45)

15.30: (2,60) Šalke (3,20) Verder (2,80)

15.30: (1,95) Volfzburg (3,60) Ajntraht (3,80)

18.30: (1,10) Bajern (11,0) Fortuna Diseldorf (19,0)

Nedelja

15.30: (1,55) Menhengladbah (4,20) Union Berlin (6,00)

18.00: (7,75) Paderborn (5,00) Dortmund (1,38)

Ponedeljak

20.30: (5,60) Keln (4,00) RB Lajpcig (1,60)

*** kvote su podložne promenama