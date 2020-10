Rutinske pobede Arsenala i Vulverhemptona u mečevima Premijer lige koji su se igrali u terminu od 15 sati. I ako za minimalac Vulvsa protiv Fulama to i nije nikakvo iznenađenje, ostrvska javnost ozbiljno se pita šta se to dođavola dešava sa Šefild junajtedom? Jedno od prijatnijih iznenađenja iz prošle nastavlja sa užasnim igrama. Na Emirejtsu, 2:0 za Arsenala posle dva data gola u razmaku od tri minuta.

Bakajo Sako je bio strelac prvog, a Nikola Pepe drugog gola za Tobdžije, a sve pohvale zaslužuje i Ektor Beljerin, koji je saigračima spakovao oba.

Međutim, ako ćemo o glavnim utiscima sa meča onda je to verovatno potpuno anemična igra Šefilda čitavim tokom utakmice. Čim su Tobdžije dale taj drugi gol postalo je jasno da bodovi ostaju u Londonu, pošto Šefild nije prikazao ama baš ništa. Kao što uostalom nije ni u prethodna tri kola. Bar je danas postigao prvi gol u sezoni. Bio je to odličan udarac Dejvida Mekgoldrika sa ivice kaznenog prostora, ali to ne menja da na startu ove sezone svedočimo potpuno neobjašnjivoj transformaciji sastava Krisa Vajldera. U lošem smislu naravno.





Kad je Fulam u pitanju to već i nije iznenađenje. Tim Aleksandra Mitrovića po svemu sudeći jednostavno nema kvalitet za Premijer ligu i bilo bi iznenađenje da se ne vrati ekspresno u čempionšip kao što se desilo i poslednji put kad je dobacio do elite.

S tim da je Fulamu odbrana problem, a ne napad kao Šefildu. Na četiri utakmice 11 primljenih holova, u sudaru sa Vulvsima presudio im je pogodak Pedra Neta iz 56. minuta. Vulverhempton je tako odmakao od donjeg dela tabele, Fulam tamo zakucan, zajedno sa Šefildom i Barnlijem. Mada je u finišu meča sa Vulverhemptonom imao šansu da dođe bar do prvog boda, odlično su kombinovali Ademola Lukman i Aleksandar Mitrović, samo da bi Abubakar Kamara tukao pravo u Ruija Patrisija.

S druge strane, da Alfons Areola nije imao nekoliko zapaženih intervencija ne bi finiš ni bio zanimljiv. Svakako najbolja partija Fulama ove sezone, opet nedovoljno za bod... A to nije dobro.

PREMIJER LIGA – 4. KOLO

Subota

Čelsi - Kristal Palas 4:0 (0:0)

/Čilvel 50, Zuma 66, Žoržinjo 78 penal, 82 penal/

Everton - Brajton 4:2 (2:1)

/Kalvert Luin 16, Mina 45+2, Rodrigez 52, 70 - Mopej 41, Bisuma 90+2/

Lids - Mančester Siti 1:1 (0:1)

/Rodrigo 59 - Sterling 17/

Njukasl - Barnli 3:1 (1:0)

/San Maksiman 14, Vilson 65, 77 - Vestvud 61/

Nedelja

Lester – Vest Hem 0:3 (0:2)

/Antonio 14, Fornals 34, Bouen 83/

Sautempton – VBA 2:0 (1:0)

/Đenepo 41, Romeu 69/

Arsenal –Šefild Junajted 2:1 (2:0)

/Saka 61, Pepe 64 - Mekgoldrik 84/

Vulverhempton – Fulam 1:0 (1:0)

/Pedro Neto 56/

17.30: (2,00) Mančester Junajted (3,45) Totenhem (3,80)

20.15: (7,50) Aston Vila (4,60) Liverpul (1,43)

***kvote su podložne promenama