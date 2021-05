Zamislite odbranu srpske reprezentacije u čijoj su sredini dvojica momaka od 20 godina, jedan visok 192, drugi 194 centimetra! Kao da dva kolosa, a pred kojima je više od decenije vrhunskog fudbala.

Jedan je tu već neko vreme, Strahinja Pavlović, koji koracima od sedam milja napreduje u taboru reprezentacije. A, drugog ćemo imati priliku da upoznamo za koji dan kada se prvi put javi selektoru Draganu Stojkoviću. Njegovo ime je Sava Aranđel Čestić, rođen je u Ofenbahu, celu karijeru, juniorsku i seniorsku, proveo je u Nemačkoj, ali će igrati za Srbiju. Čestić je već nastupao za omladinsku i mladu selekciju naše zemlje, a sada kada je selektor Stojković odlučio da malo „prošara“ tim za mečeve na Dalekom istoku sa Jamajkom (7. jun) i Japanom (11. jun), štoper Kelna je dobio poziv, da debituje, da se pečatira to da će Sava Aranđel biti srpski seniorski reprezentativac.

Prethodnih godina je bilo Srba rođenih u emigraciji koji su se opredelili da igraju za zemlju svojih predaka. Zdravko Kuzmanović i Neven Subotić su igrali na Mundijalu u Južnoj Africi. Desetak godina pre njih u toj ulozi je bio Slobodan Komljenović, koji je kao desni bek, rođen u Frankfurtu, davao golove i na Svetskom i na Evropskom prvenstvu za tadašnju SR Jugoslaviju. I sigurno je da će ih biti još. Čak se i Brazilac Lijanko Vojnović jednom našao u sastavu mlade reprezentacije, pa su ga u domovini ubedili da se predomisli.

E, za Savu Aranđela Čestića neke velike dileme tog tipa nije bilo, iako i sam kaže da su ga pratili iz Fudbalskog saveza Nemačke.

„Mene su u isto vreme pratili i Nemačka i Srbija, a Srbija je na moju veliku radost bila konkretnija. Imao sam poziv iz obe zemlje, ne krijem. Sve je išlo preko oca, on je razgovarao s ljudima iz FSS. Odlučilo smo da je za mene najbolje da igram za Srbiju“, pričao je Čestić za srpske medije prošle godine.

Pošto igra na poziciji štopera, logičan je njegov izbor sportskog uzora. Iako mu je srce, navijački, na drugoj strani Topčiderskog brda.

„Nemanja Vidić! Bio je i ostao broj 1! Idol! Kako je on igrao za Junajted... Vidić je bio veliko ime u svoje vreme, igrač koji je rođeni lider, agresivan u duelima, neustrašiv. I danas gledam njegove klipove, učim od njega. Defanziva mu je bila savršena, a svaki nedostatak je nadoknađivao srcem. A navijam za Partizan. Cela moja porodica navija za Partizan, to sam primio od malih nogu. I onda postaneš Grobar (smeh). Iz mlađih kategorija reprezentacije poznajem Lazara Pavlovića i Filipa Stevanovića. Obećavaju mnogo, nadam se da će postati sjajni igrači“.

Iako ga Nemci pišu kao Savu Arangela, ne treba biti u zabuni, on je Aranđel.

„Sava, to je bila želja mojih roditelja. Aranđel, to ime mi je otac dao. Po Svetom Aranđelu, našoj krsnoj slavi. Ponosan sam na oba imena“, objasnio je Čestić.

A kako je sve počelo? Prvo u malenom Rozenhoheu, da bi zatim prešao u mnogo poznatiji Kikers, pa FSV Frankfurt i potom 2016. u Šalke. Tamo je bio U17 prvak zapadne B-junior Bundeslige, podeljene na četiri divizije divizije. U Šalkeovoj su recimo i timovi poput Borusije Dortmund, Borusije Menhengladbah, Keln…

Već na U19 nivou stvari su počele da idu u suprotnom smeru i Čestić je shvatio da nešto mora da menja. Jula 2019. godine prelazi u Keln i to se ispostavio kao najbolji mogući potez. Briljirao je u U19 ekipi koja je bila na putu da osvoji titulu pre no što je pandemija korona virusa prekinula sezonu.

Zapazili su to naravno u klubu, pa ga je trener Markus Gisdol prošlog leta poveo u Španiju na pripreme sa prvim timom. Nije bio planiran da odmah igra, ali je posle serije loših rezultata ekipe dobio šansu i ove sezone sakupio 901 minut u Bundesligi. Dobio je silne pohvale za izvedbu na debiju protiv Borusije Dortmund (2:1 za Keln) kada je u saradnji sa Sebastijanom Bornauvom i Rafaelom Čihosom uspeo da sačuva Erlinga Halanda i Džejdona Sanča. Sa visinom od 192 centimetara nije delovao kao debitant. Naprotiv. Dobio je 60 odsto duela, 75 odsto onih u vazduhu, napravio samo jedan faul. Pride bio miran na lopti, siguran u pasu..

“Bio je dobar. Ali, molim vas, nemojte još da ga ocenjujete. Rano je za superlative. Ali kada Švaba kaže da je dobro, to je i malo više od dobrog”, govorio je tada Gisdol, a klupska uprava je momentalno reagovala potpisivanjem novog ugovora do 2024. godine.

“Sava Aranđel je bio zaista dobar na debiju, ali već smo znali koliko je on kvalitetan. On je mlad i ambiciozan momak i srećni smo što ostaje sa nama”, hvalio je sportski direktor Kelna Horst Helt.

Međutim, nije sve teklo po loju. Krivili su ga navijači za primljen gol u Kelnovoj pobedi od 2:1 baš nad Šalkeom. Potom ga je Gisdol u porazu od Hofenhajma (0:3) – kada je Andrej Kramarić terorisao Jarčeve, a Čestić skrivio penal za 0:1 – izveo već posle 30 minuta igre. Nije lako kad si tako mlad u tako jakoj ligi. Gisdol to dobro zna.

“Sava je mlad fudbaler, tako da je važno da razgovaramo o nekim situacijama posle utakmica. Često sam vrlo zadovoljan kako odigra, ali ima i elemenata koji nisu optimalni. Razgovaramo o tome kako neke situacije može da reši na bolji način, kako bi u budućnosti mogao da odigra svih 90 minuta na stabilnom nivou. On je veliki talenat i dajem mu poneke smernice. To je deo procesa koji mora da se ponavlja, bez obzira na to da li ste pobedili ili izgubili”.

Sava Aranđel Čestić je inače odavno skeniran na Terazijama, pa je još 2017. godine debitovao za U17 selekciju, ali ga onda jedno vreme nije bilo. Goran Grkinić, nekadašnji koordinator za mlađe selekcije u Fudbalskom savezu Srbije, ovako je za Mozzart Sport govorio o Čestiću još pre šest meseci…

“On već standardno igra Bundesligu u dresu Kelna. Iz Šida porodica, isto ranije pozivan na okupljanje pa ga niko nije godinama zvao. Rođak oca Save, Petar se zove, igrao je ranije sa Ilijom Stolicom u Zemunu. Sad pogledajte samo tu generaciju, U21 selekciju, Čestić, Strahinja Pavlović, Ivan Ilić, bože zdravlja Lazar Samardžić, pa Dušan Vlahović, Filip Stevanović, to je ozbiljan potencijal i za A tim u doglednom vremenu”.

Pišu: Vujadin TOMKOVIĆ i Dejan STANKOVIĆ