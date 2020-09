Pitajte prosečnog ljubitelja fudbala u Srbiji, verovatno će vam reći da je vreme da se Aleksandar Kolarov oprosti od reprezentacije, pošto ga je vreme pregazilo. Pitajte Antonija Kontea i čelne ljude Intera: pravi čovek da povede Nerazure do titule prvaka Serije A i barem četvrtfinala Lige šampiona. Jer to su ciljevi milanskog kluba za narednu sezonu. I u to ime: Aleksandar Kolarov i zvanično u Interu!

Trostruki šampion Evrope će na ime obeštećenja Romi platiti 1.500.000 evra s tim da bi cena transfera sa bonusima kogla da dostigne i sumu od 2.000.000. Sam Kolarov je, dva meseca pre 35. rođendana, dobio platu od 3.000.000 evra po sezoni! S tim da je druga godina ugovora opcija i biće aktivirana samo ako kapiten Srbije zadovolji na “Đuzepe Meaci” u narednoj sezoni.

Kako bilo, to što je u 35. godini uspeo da dođe do najvećeg kluba u karijeri - svaka čast Mančester Sitiju, ali tradiciju, pa ni navijačku bazu ova dva kluba ne možemo ni da poredimo - dovoljno govori o tome koliko na Apeninima cene Kolarova. I kvalitet, a i to što je, uprkos tome što je razumljivo malo usporio, u poznim igračkim godinama spremniji od mnogo mlađih kolega.

“Aleksandar Kolarov se nikad nije krio od posla, treninga, čak i učenja”, piše zato na Interovom sajtu u tekstu u kojem se predstavlja novo pojačanje, a koji počinje osvrtom na 1999. i - sasvim neočekivano - bombardovanje SR Jugoslavije.

"Na rat se nikad ne navikneš. Ali na sirene da. Ili su se bar navikli Aleksandar Kolarov i njegovi prijatelji. Imali su 14 godina i adolescentski im dani nisu tekli kao dani njihovih vršnjaka u drugim krajevima sveta. Ne, njih su prekidala upozorenja o bombama. Škole – zatvorene. Dani su se zato provodili na ulicama, igrajući fudbal dok se čekaju sirene… Strast i opsesija. U pozitivnom smislu”.

I te reči valjda govore o tome da je Antonio Konte želeo ratnika na terenu.

Prehodno je već doveo Ašrafa Hakimija (40.000.000 evra), otkupio ugovor Nikoloa Barele (25.000.000) i Stefana Sensija (20.000.000), a rekao zbogom Mauru Ikardiju, Andrei Pinamontiju, Janu Karamou, Valenzinu Lazaru i ostalim igračima koji prošle sezone nisu imali nikakvu ulogu u Milanu.

Ovog leta, barem papirološki, Inter je svega 5.000.000 evra u minusu i treba očekivati i nova pojačanja. Samo se čeka da dođe Arturo Vidal, dok se vode pregovori sa Lautarom Martinezom oko produženja ugovora kako bi se odbila Barselona.

Sad, da li će to biti dovoljno da se sruši Juve - izgleda sa napadačkim trozubcem Kristijano Ronaldo, Paolo Dibala, Luis Suarez - to je već sasvim druga priča.