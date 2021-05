Niko takvu dramu ne može da režira kao tursko fudbalsko prvenstvo! Šta se ovo izdešavalo danas?! Bešiktaš i Fenerbahče su pucali sebi u kolena sada dovodi Galatasaraj u najozbiljniju poziciju da otme crno-belima titulu u poslednji čas! Dok su Bešiktaš i Fenerbahče izgubili svoje mečeve na domaćem terenu od Karagumruka, odnosno Sivasa identičnim rezultatima (1:2), Galatasaraj je kao gost u paramparčad razneo Denizli i pobedom rezultatom 4:1 došao u poziciju da sanja otvorenih očiju titulu koja je pre samo nekoliko sedmica bila praktično u rukama istanbulskih Orlova.

Bešiktaš i Galatasaraj sada imaju po 81 bod, Fenerbahče dva manje! U slučaju istog broja bodova na kraju sezone šampiona odlučuje međusobni skor, pa gol-razlika u duelima, broj postignutih golova u susretima, pa onda ukupna gol-razlika i broj postignutih golova. Pošto je Bešiktaš prvo slavio sa 2:0, da bi onda Galatasaraj u prošlom kolu dobio rezultatom 3:1, dakle oba tima su postigla po tri gola jer se pogodak u gostima ne računa duplo, sve karte se bacaju na ukupnu gol razliku! A ona kaže da je Bešiktaš na +44 (87-43), a Galatasaraj +42 (77-35)! Bešiktaš u poslednjem kolu ide na noge Geztepeu koji je poražen u dve poslednje utakmice, Galatasaraj dočekuje Malatiju koja je obezbedila opstanak, dok Fenerbahče gostuje Kajzeri.

Verovatno je da su u stručnom štabu Galatasaraja pomno pratili dešavanja na Vodafon Parku i Ulker stadionu, jer su u poslednjih nekoliko minuta igrači dali gas do daske i postigli dva jako bitna gola kojim su sveli zaostatak u ukupnoj gol-razlici na samo dva boda. Imao je Galatasaraj dva gola prednosti već u prvom poluvremenu posle golova Ibrahima Dervišoglua u 22. i Rajana Babela u 35. minutu s bele tačke i to posle ponovljenog izvođenja, a da Akbaba nije promašio šut s istog odstojanja u smiraj prvog dela, možda bi konačna razlika bila još veća, ko će ga znati. Ovako, Denizli je smanjio zaostatak posle pogotka Redžepa Nijaza u 62. minutu, ali se onda desilo ono što je verovatno negde i bilo očekivano. Galatasaraj je krenuo svim silama napred, pa je u 85. minutu došlo do pravog meteža na terenu posle novog dosuđenog penala za goste. Kasčioglu je dobio žuti karton zbog faula koji je doveo do jedanaesterca i to u potpuno komičnoj situaciji, dok su Muris Mešanović i Ugo Rodaljega dobili opomene zbog žestokih protesta jer su smatrali da je Babel skrivio faul pre nego što je sam bio oboren. S tim što je Kolumbijcu to bio drugi žuti karton, pa je morao van igre. Tada je na scenu stupio Mostafa Mohamed koji je prvo matirao protivničkog golmana sa kreča, a onda postigao i četvrti gol za Galatu, drugi svoj na meču u samoj završnici!

Galatasaraj je upisao najviše golova u jednom dvomeču turskog prvenstva ove sezone. Denizli je u prvom okršaju nadigran rezultatom 6:1, odnosno ukupno 10:2. Neverovatno zvuči sada, ali Galatasaraj je posled svih uspona i padova tokom godine došao u poziciju da na kraju ipak osvoji titulu i to uz pobedu sa ukupno bar tri gola više u odnosu na Bešiktaš!

Dok je Galatasaraj razbijao Denizli, Bešiktaš je prosuo sve ono što je gradio praktično cele sezone! Karagumruk je šokirao istanbulske Orlove posle golova dva zaboravljena fudbalera – Andree Bertolaćija i Fabija Borinija! Kakav šou na Vodafon Parku. Prvo je nekadašnji vezista Milana ohladio domaćina pogotkom u 39. minutu, da bi Rašid Gezal na startu drugog poluvremena doneo izjednačenje i doveo Bešiktaš u dobru poziciju, da bi isključenje Ervina Zukanovića posle naizgled ne tako oštrog starta potpuno otvorilo vrata domaćinu ka pobedi. Ali ne... Samo tri minuta pošto je Zukanović isključen, Borini je zamrzao crno-beli deo Istanbula, a Karagumruk je uspeo da izdrži sve napade u poslednjih desetak minuta i tako maksimalno zakomplikuje šampionsku trku!

Bešiktaš se nalazi u svojevrsnoj krizi jer nije uspeo da uzme ni bod u susretima protiv tri gradska rivala u poslednje vreme. Porazi su dolazili od Kasimpaše, pa Galatasaraja u prethodnom kolu i sada od Karagumruka.

A šta je tek Fenerbahče uradio sebi?! Kada je Papis Sise u trećem minutu nadoknade smanjio zaostatak na asistenciju Mesuta Ozila mirisalo je sve na još jedan gol u poslednjim sekundama, ali nije tako bilo na kraju. Sivas je izrežirao senzaciju i uprkos tome što je imao dva gola prednosti gotovo celo poluvreme izdržao rafalnu paljbu domaćina sa 19 udaraca ka i sedam u okvir gola! Golove vredne pobede doneli su Olarenvaju Kajode u poslednjim trenucima prvog poluvremena, te Hakan Arslan na startu drugog dela.

Šta li nas tek čeka u poslednjem kolu?!

TURSKA 1 - 39. KOLO

Konja – Trabzon 1:1 (0:0)

/Hadžiahmetović 82 – Baker 64/

Alanja – Erzurum 2:3 (2:1)

/Karadža 30, 41 – Rašani 45+1, 73, Alkilidž 84/

Bašakšehir – Kajzeri 0:0

Bešiktaš – Karagumruk 1:2 (0:1)

/Gezal 54 – Bertolaći 39, Borini 80/

Denizli – Galatasaraj 1:4 (0:2)

/Nijaz 62 – Dervišoglu 22, Babel 35 penal, Mohamed 86 penal, 89/

Fenerbahče – Sivas 1:2 (0:1)

/Sise 90+3 – Kajode 45+1, Arslan 48/

Gazijantep – Rize 4:5 (0:3)

/Maksim 47, Demir 49, 86, Đilobođi 89 – Torun 7, Kojbaši 32, Soderlund 45+2, Sabo 60, Samudio 79/

Genčlerbirligi – Geztepe 5:3 (1:2)

/Angelo 44, Ajite 50, Stanču 56, 83, Mert 70 – Ideje 12, Kajan 31, Simsek 51/

Kasimpaša – Ankaragudžu 3:1 (2:0)

/Hadergjonaj 9, Kodž 13, Jildirim 90+6 – Bađi 85/

Malatija – Hataj 1:1 (0:1)

/Bujuk 64 – Dijuf 45/