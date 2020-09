Vreme je za treću rundu. Liga kup užurbanim koracima stiže do završnice, jer će u naredna tri dana biti poznata imena 16 učesnika koji će se boriti za drugi po važnosti kup trofej u Engleskoj. Večeras će na teren četiri ekipe iz Premijer lige, i sve su ubedljivi favoriti sem Vest Bromviča, kome se daje blaga prednost u odnosu na Brentford.

Lejton Orijent je domaćin Totenhemu, a ovaj duel ima sve karakteristike klasika Liga kupa, jer nikada ne znate koja iznenađenja mogu da vam se nakače kada se ekipa iz najvišeg ranga sretne sa četvrtoligašem. Londonski sastav sa Brizbejn Rouda fantastično je započeo ovu sezonu i do sada je upisao četiri od pet pobeda u tri različita takmičenja, od kojih su ga dva slavlja dovela do trećeg kola Liga kupa. Pobeda Orijenta u 2. kolu bila je verovatno najupečatljivija do sada, vrativši se sa 0:2 na poluvremenu i na kraju slavivši 3:2 protiv Plimuta.

Kapitena Engleske Harija Kejna imao bi toplu dobrodošlicu navijača Lejtona da je njima dozvoljeno da prisustvuju meču, jer napadač ne samo da je igrao za klub na početku karijere, već je za ovu sezonu sponzorisao klupske dresove.

Spursi, s druge strane, ulaze u ovu utakmicu posle sjajnog nastupa u gostima Sautemptonu za vikend. Četiri pogotka dao je Hjong min Son u pobedi od 5:2. Žoze Murinjo će se pobrinuti da njegov tim ne postane još jedan "ubijeni džin" u ovom takmičenju, ali nema dileme da će promešati karte.

Zanimljiv će biti i duel Mančester Junajteda na gostovanju Lutonu. Šeširdžije su protekle sezone jedva opstale u Čempionšipu, a trenutno dele lidersku poziciju pored Redinga i Bristol Sitija nakon dve runde. Neporažene su u četiri utakmice ove sezone i očigledno lete visoko pod vođstvom Nejtana Džonsa.

Pobeda nad Mančester Junajtedom u trećem kolu mogla bi da bude šlag na torti, ali to je već maštarija. Đavolima je očajnički neophodna injekcija samopouzdanja, naročito posle startnog poraza od Kristal Palasa u ligi ovog vikenda. Gosti iz Londona su odneli ceo plen sa Old Traforda, a bivši igrač Junajteda Vilfrid Zaha postigao je dva pogotka.

Ole Gunnar Solskjer, poput Murinja, nadaće se da neće biti u rubrici "stradalih" posle meča. Očekuje se da Holanđanin Doni van de Bek započne prvu utakmicu za klub u startnoj postavi, nakon što je tokom vikenda ušao sa klupe i postigao pogodak na svom debiju.

Votford ide u goste Njuportu, koji je sjajno započeo sezonu pobedivši Svonsi i Kembridž u ranim rundama Karabao kupa, istovremeno ostajući neporaženi (pobeda i remi) u četvrtoj ligi. Rajan Tejlor postigao je dva pogotka u ligi, dok Tristan Ejbrahams do sada ima dva gola u kupu.

Kormilar Stršljenova Vladimir Ivić otkrio je da će više igrača do 23 godine dobiti priliku u ovom duelu Kupa, kao što je bilo u prethodnom kolu protiv Oksforda. Ismaila Sar bi možda mogao na teren, dok Troj Dini oporavlja od povrede.

"Moramo da poštujemo svaku ekipu, nije bitno u kojoj su kategoriji, jer ako ih ne poštujete onda ne možete da pobedite. Cilj nam je da dođemo do sledećeg kruga. Radili smo sa igračima koji će igrati tokom poslednja dva ili tri dana i očekujem da će do poslednje sekunde utakmice svoj posao obavljati na najbolji način", rekao je strpski strateg.

Najizjednačeniji duel očekuje se na Hotornsu, gde će Vest Bromvič dočekati rivala iz prošle sezone Brentford. Pčele su pretrpele mučan udarac u poslednjoj utakmici prošle sezone nakon što su u finalu plej-ofa za promociju protiv Fulama izbačene sa 2:1. Koliko je četa Tomasa Franka opasna vidi se i po tome što je u protekloj rudni eliminisala Sautempton, i to u gostima pobedom 2:1. Novajlije Branislav Ivanović i Konor Galaher mogli bi da dobiju priliku od starta u dresu Vrećica...

LIGA KUP - 3. KOLO

Utorak

19.00: (17,0) Lejton Orijent (10,0) Totenhem (1,12)

20.00: (4,60) Njuport (3,60) Votford (1,80)

20.00: (2,55) Vest Bromvič (3,25) Brentford (2,80)

20.30: (1,38) Vest Hem (5,00) Hal (7,75)

21.15: (10,0) Luton (6,50) Mančester Junajted (1,25)

Sreda

20.00: (1,95) Fulam (3,50) Šefild Venzdej (3,90)

20.00: (2,75) Milvol (3,20) Barnli (2,65)

20.00: (2,80) Preston (3,25) Brajton (2,55)

20.00: (1,65) Stouk (3,80) Džilingem (5,50)

20.45: (1,23) Čelsi (6,50) Barnsli (12,0)

20.45: (8,50) Flitvud (4,50) Everton (1,40)

20.45: (2,80) Lester (3,20) Arsenal (2,60)

20.45: (9,00) Morkamb (5,00) Njukasl (1,35)

Četvrtak

20.00: (3,10) Bristol Siti (3,35) Aston Vila (2,30)

20.45: (10,0) Linkoln (6,50) Liverpul (1,25)

20.45: (1,45) Mančester Siti (4,50) Bornmut (7,00)