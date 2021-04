Sezona je bila odmakla kada je Aleksandar Stanojević preuzeo Partizan. A, na tabeli je već bio bodovni zaostatak.

Kao novi trener imao je Stanojević zadatak da konsoliduje ekipu, da proba da zaustavi pad, pa potom da smanji minus na tabeli, a istovremeno da pruži priliku maltene svim igračima, da mu pokažu šta mogu.

Utakmica sa Spartakom u poslednjem kolu bila je 33. otkako je Stanojević seo na klupu crno-belih, neke zacrtane ciljeve je uspeo da ostvari, doveo je tim do finala Kupa Srbije, u prvenstvu nije uspeo da spusti zaostatak, te je titula ponovo ostala na Marakani, a što se tiče fudbalera 32 momka su dobila bar neki minut da pokažu na terenu koliko znaju.

Samo četvorica igrača su stigla samo do klupe, nisu upisala nastup. Za trojicu dečaka još ima vremena, jer je Matija Gočmanac ponovo na klupi usled povreda Vladimira Stojkovića i Nemanje Stevanovića, protiv Spartaka i tri puta pre toga je među rezervama bio Nikola Terzić, dok je Vanja Vlahović takođe protiv Spartaka bio rezervista, ali na meču u Subotici. Četvrti igrač koji je samo jednu utakmicu bio u protokolu je Periša Pešukić jesenas protiv Proletera, ali on u drugom delu sezone nosi dres Novog Pazara.

Od 32 fudbalera koja su zaigrala za Partizan ove sezone nijedan nije igrao samo jednu utakmicu. Najmanje mečeva odigrali su Milan Smiljanić i Rajko Brežančić – po dva. Jedan više ima Nikola Čolić, četiri puta je pred golom bio Nemanja Stevanović, dok je novajlija Marko Živković skupio pet nastupa.

Umar Sadik je otišao posle šest utakmica, a isto toliko je odigrao Denis Stojković pre nego što je precrtan za prolećnu polusezonu, ali mu se nije išlo na pozajmicu. Uroš Vitas je otišao nakon sedam kola, dok je Žan-Kristof Bajbek odigrao neprimetnih osam utakmica i pitanje je da li će ijednu više.

Ostali deo fudbalera ima dvocifren broj nastupa: Bojan Ostojić deset, Maki Banjak 11, Aleksandar Popović 13 što uopšte nije malo pored Vladimira Stojkovića. Došao je Aleksandar Lutovac do 15 mečeva u sezoni, Nemanja Jović i Vladimir Stojković su na 16 susreta bili na terenu, a Nikola Štulić i Lazar Pavlović na 17, naravno u velikoj većini su na teren ulazili s klupe.

Igrače sa 20 i više mečeva u nogama ove sezone predvodi Aleksandar Šćekić (29), a iza njega su Aleksandar Miljković, Saša Zdjelar, Lazar Marković (po 27), Svetozar Marković, Filip Holender, Miloš Jojić (po 24), Sejduba Suma (23), Igor Vujačić, Slobodan Urošević, Filip Stevanović (po 21) i Ivan Obradović (20).

Ko su najveći ljudi od poverenja trenera Stanojevića, statistika jasno govori: od 33 utakmice pod njegovom komandom Bibars Natho je odigrao 31, a Takuma Asano 32. Ispada da se šef struke crno-belih najviše uzda u – strance...