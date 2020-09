Benfika je ovog leta izbegla metak sa Robinom Kohom, koji je na početku svoje karijere u Premijer ligi već bio direktan krivac za tri gola u mreži Lidsa! Nemački štoper nimalo ne može da bude zadovoljan onim što je prikazao u okršajima sa Liverpulom i Fulamom, a izgleda da je i Marselo Bijelsa uvideo da mu se rizik sa dovođenjem neiskusnog štopera ne isplaćuje.

Zato je Lids krenuo agresivno po novog komandanta odbrane, a to će prema saznanjima Skaj Sporta biti Dijego Ljorente! On je na pragu selidbe u Jorkšir, jer su klubovi nadomak dogovora oko transfera. Samo, niko još nema predstavu u kakvom aranžmanu - da li kroz pozajmicu ili transfer, odnosno za koliko novca... Skaj je u šturoj objavi naglasio samo da je Ljorente pred transferom u Lids i to je to.

Ljorente sa Real Sosijedadom ima otkupnu klauzulu tešku 50.000.000 evra, a u ovom trenutku niko ne može da zamisli da bi Lids razbio kasu i platio toliki novac za tek povremenog španskog reprezentativca. Ma koliko on dobar bio... Svakako, Ljorente bi trebalo da predstavlja ozbiljnu nadogradnju za štopere koje Bijelsa trenutno ima u rotaciji. Pogotovo za Koha, a onda i kapitena Lijama Kupera i mladog Paskala Strajka. Podsetimo, Koh i Strajk bili su štoperski tandem protiv u pobedi Liverpula rezultatom 4:3, a tada je Nemac bio kriv za dva pogotka Redsa. A onda još jedan protiv Fulama, kada je skrivio penal.

Lids je ovog leta insistirao da na sve moguće načine zadrži Bena Vajta, ali je njegov matični klub Brajton rešio da ga ne pusti i ne šalje više na pozajmice, jer se dobro pokazao u Čempionšipu i sada zauzeo standardno mesto kraj kapitena Luisa Danka. Bijelsa je zbog toga bio jako razočaran, pa je onda angažovao Koha.

Ljorente je u Sosijedad stigao iz Reala za 6.000.000 evra pre tri godine. Prošle godine su se za njega raspitivali Vest Hem i Totenhem, a u januaru čak i Lester. Ovog leta Ljorente se dovodio u vezu sa Monakom. Tokom dosadašnje karijere Ljorente je igrao i na dve pozajmice, u Rajo Valjekanu i Malagi. Svojim fudbalskim stilom dobro bi se uklopio u Bijelsinu filozofiju, pa ne predstavlja čudo što ga Lids hoće.

Lids je ovog leta već doveo jednog španskog reprezentativca, Rodriga Morena i to za sumu od 30.000.000 evra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com