Koja korona? Ulice Napulja premale zbog karnevalskog slavlja i povika “Juve merda“ (FOTO+VIDEO)

Ne može se reći da nije uspeh, kad jeste. Posle pet i po dugih godina fudbaleri Napolija doneli su malo radosti i na jug Italije, pošto je Aleks Meret u penal seriji uradio apsolutno sve da začara mrežu i zaustavi udar Juventusovih topova, pa je tako pehar namenjen osvajaču domaćeg kupa otišao pravo u Kampaniju.

Momenat kada je Lorenzo Insinje podigao trofej došao je kao signal za ceo Napulj da se slije na ulice i do ranih jutarnjih časova proslavi najveći klupski uspeh novijeg doba i prvi trofej pod komandom Đenara Gatuza. Međutim, ono što je izazvalo prekor ostatka Italije, pa i kompletne Evrope, jesu fotografije i snimci koji su tokom noći pristizali sa krajnjeg juga "čizme". Naime, ulice Napulja bile su premale za sve koji su protekle noći želeli da slave i proslave trofej koji je dodatno na važnosti dobio jer je "otet" iz ruku Juventusovih fudbalera. Niko, ili bar na prstima mogu da se pobroje oni koji su noći između srede i četvrtka marili za fizičku distancu, maske, rukavice, te mere prevencije i sprečavanja širenja virusa korona. Pošasti koja je u Italiji, posle Velike Britanije, Rusije i Španije zemlji koju je najviše pogodio virus, do pre samo nekoliko sedmica harala i odnela blizu 35.000 života! Osim toga, na "čizmi" je i dalje gotovo 25.000 aktivnih slučajeva zaraženih sa COVID-19! To očigledno nikog nije interesovalo...

Đenaro Gatuzo je posle utakmice govorio o postojanju fudbalskog božanstva koje mu je ispunilo najveću želju...

“Život i pogotovo fudbal su mi dali mnogo više nego što sam vratio nazad. Te dve stvari su od mene napravile čoveka. U životu uvek prvo razmišljaš o svojoj porodici i roditeljima, pa mi je tako bilo teško da prihvatim neke stvari“, podsetio je Gatuzo na to da je pre manje od mesec dana izgubio mlađu sestru i nastavio:

“U meni gori neverovatna želja za fudbalom, jer bez ove igre ne mogu da živim ni sekund. Svako ko se bavi ovim poslom mora da bude maksimalno zahvalan, jer smo svi mi veliki srećnici. Zato pobesnim kada kod igrača ne vidim strast. Ne žalim zbog karijere kakvu sam imao, a to je ono što želim da i moji igrači sutra kažu. Verujem u fudbalsko božanstvo, jer kada radiš prave stvari, žanješ ono što poseješ“.

Dok Gatuzo poziva svoj tim da završnicu Serije A odigraju s maksimalnom motivacijom i željom, prvi čovek Napolija Aurelio de Laurentis pecnuo je Rinovog prethodnika Karla Ančelotija rečima da je klub konačno ostvario važnu promenu...

“Osetilo se u vazduhu da ćemo slaviti. Otkako je Rino Gatuzo stigao, mnoge stvari su se promenile u klubu i svi su se skupili oko njega, oko kluba i ideje velikog Napolija“, priča kontroverzni filmski producent i dodaje:

“Posle svega, Napoli je jedini klub u Italiji sposoban da parira Juventusu u borbi za titulu. Pobedili smo ih u finalu kupa 2012, potom u superkupu, ali dosad nismo uspeli da ih dobijemo u Seriji A, ali i to će se promeniti“.

Heroj utakmice Aleks Meret, koji je zaustavio Paula Dibale u prvoj penal seriji i naterao Danila da lansira loptu na tribine, kaže da je Điđi Bufon i dalje njegov heroj.

“Jako sam uzbuđen. Bilo je ovo fantastično putovanje, koje je pokazalo da u pojedinim momentima možemo da patimo, ali i da igramo jako dobro. Dali smo sve od sebe od prvog, do poslednjeg minuta. Jako sam ponosan na ove momke, trenera i predsednika kluba“, zastao je Meret, pa se osvrnuo na svog kolegu na drugoj strani:

“Điđi je i dalje broj jedan, dokazao je to sa tri-četiri velike odbrane. Velika je čast što sam mogao da budem na terenu kada i on, što sam mogao da igram protiv svog idola. To ovu pobedu čini posebnom. Elem, trofej kupa je bio jedan od naših ciljeva, sada moramo da nastavimo u istom duhu“.

Na kraju, svoj zaključak dao je Dris Mertens koji je pre samo nekoliko dana obradovao navijače odlukom da potpiše produžetak saradnje...

“Ostvarili smo nešto zaista posebno. Svi smo bili u Napulju tokom vanrednog stanja, stručni štab odradio je fantastičan posao da nas pripremi za sve ovo. Kada igraš u Napulju osećaš se posebno i navijači su neverovatni, a ovu pobedu smo počeli da gradimo još tokom karantina“, priznaje Mertens i zaključuje:

“Jako sam dugo razmišljao o ostanku u klubu, a ovde je prelepo igrati. A tu je još i grad koji obožavam. Za mene je karantin bio kao odmor, uživao sam u tome što sam u Napulju. Zato sam i odlučio da potpišem novi ugovor“.

