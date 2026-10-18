Koji je plafon ovog tima Vojvodine?

Možda takva očekivanja nisu „fer“ prema Saviću i novom stručnom štabu, koji uz postizanje rezultata imaju zadatak i da transformišu igru novosadske ekipe. Ipak, 42-godišnji strateg dobro je znao u šta se upušta kada je prihvatio poziv Vojvodine. I posle reprezentativne pauze, tokom koje je ekipa imala više vremena da dodatno uigra određene automatizme, mada prema rečima trenera ne i dovoljno, Stara dama izgleda kao najozbiljniji tim u ligi. Na terenu, u poslednjih nekoliko meseci, igraju bolje i od Crvene zvezde, koja se još uvek traži pod vođstvom Alberta Rijere. Zbog toga se, uz ono pitanje koja dva tima će uspeti da se izbore za treću i četvrtu poziciju koje vode u Evropu, kao najzanimljivije nameće sledeće – može li Voša ozbiljnije da ugrozi aktuelnog šampiona?

Crvena zvezda dugo nije imala pravog izazivača u Mozzart Bet Superligi. Čak i kada bi Partizan prethodnih godina pretio crveno-belima u jesenjem delu prvenstva, znali su i navijači tima iz Humske da njihovi ljubimci nemaju kvalitet da se na duže staze ravnopravno nadmeću sa komšijama sa druge strane Topčiderskog brda.

Ova Vojvodina ima kvalitet, ima trenera i igru da se do kraja bori za drugo mesto, a to je istakao i trener Radničkog Feđa Dudić nakon sinoćnjeg poraza na Karađorđu (2:0).

„Sigurno su ambicije Vojvodine najveće i mislim da sa ovom igrom, ovim rosterom i trenerom može da se bori za prvo mesto“, naveo je iskusni stručnjak.

Verovatno bi se Lale zadovoljile i time da se, nakon tri uzastopna poraza u finalima Kupa Srbije, konačno okite ovim peharom, treći put u svojoj dugoj istoriji. Međutim, uz zaostatak od svega dve pobede za Crvenom zvezdom (ukoliko Rijerina ekipa danas opravda ulogu favorita protiv lučanske Mladosti) pitanje je – hoće li Novosađani imati bolju priliku od ove da pojure titulu šampiona Srbije?

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Istina, Savić je tek krajem jula preuzeo kormilo Vojvodine. Istina je i da od ekipe traži nešto sasvim drugačije od onoga što je igrala pod Miroslavom Tanjgom, kao i da je ovo proces koji se više posmatra kao maraton nego sprint. Ali, ko može da garantuje da će Zvezda izgledati ovoliko ranjivo i narednih sezona?

Kako i sami ističu iz tabora Beograđana, na Marakani je u toku smena generacija, a takav proces nikada nije lak, čak ni kada raspolažete finansijama i kvalitetom rostera kakve ima aktuelni srpski šampion. Zbog toga Voša mora da napadne čim nanjuši krv. Dok je ove sezone ekipa iz Ljutice Bogdana mahom krvarila na međunarodnom frontu, u nekoliko navrata bila je blizu toga da prokrvari i na domaćoj sceni. A kako sada stvari stoje, Voša je tim koji može da je rani.

Nažalost po Novosađane, prvu ovosezonsku priliku za tako nešto propustili su već na startu domaćeg prvenstva. Prst odgovornosti može da se uperi ka menadžmentu Stare dame, jer je taj susret sa Crvenom zvezdom na Marakani prosto morao da bude odložen. U raskoraku između novog evropskog razočaranja i smene trenera, sa pomoćnikom na klupi, otišli su na Marakanu kao topovsko meso i primili tri komada, u meču u kojem je delovalo da su Lale mislima potpuno van utakmice.

Umesto toga, trebalo je zatražiti odlaganje, na koje su imali pravo, i dočekati taj duel spremni, sa novim trenerom. Sada bi se taj meč igrao negde krajem oktobra, kada vidimo da i ostali klubovi igraju svoje zaostale utakmice. Kakav bi to derbi bio! A ko bi mogao da se kladi da bi Zvezda lako izašla na kraj sa gostima iz Novog Sada?

No, to je prošlost i Vojvodina ne sme da žali za prosutim mlekom. Za to, uostalom, nema ni razloga, jer trenutno deluje kao ekipa koja može da nadoknadi bodovni zaostatak za vodećim timom na tabeli.

Podsećamo, Novosađani još nisu prošli nijedne pripreme sa Markom Savićem, pa svi na Karađorđu, uključujući i stručni štab, očekuju da Voša svoje najbolje lice pokaže tek u februaru, u drugom delu Mozzart Bet Superlige, kada se budu svodili računi.

Lale već sada deluju kao da su nivo iznad prvog sledećeg pratioca na tabeli. To bi značilo da bi, kada dostignu 100 odsto svojih mogućnosti, mogle da postanu i te kako ozbiljan takmac Crvenoj zvezdi u trci za titulu.