Kokeza: Odluka da dvojica U21 igrača budu u timu je ulaganje u budućnost

Novitet sa kojim će se sresti klubovi Superlige naredne sezone: dvojica igrača mlađih od 21 godine u startnoj postavi. Sa obavezom da igraju najmanje poluvreme.

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza, gostujući na RTS-u, istakao je da je to prava odluka, koja je suštinski ulaganje u budućnost domaćeg fudbala.

“Odluka da od naredne sezone svi klubovi Superlige imaju obavezu da u startnoj postavi imaju dvojica igrača mlađih od 21 godine je jako značajna za podizanje kvaliteta i razvoj mladih fudbalera. Samim tim, veći kvalitet pojaviće se i u svim mlađim reprezentativnim selekcijama”, rekao je Kokeza za RTS.

Još jedna promena u Superligi je što će naredne sezone brojati 20 klubova. Kokeza ističe da je to bila želja klubova.

“Pošto smo se našli u specifičnoj situaciji zbog pandemije koronavirusa, uputili smo dopis svim klubovima Super i Prve lige da se izjasne da li misle da treba da imamo ligu sa 16, 18 ili 20 klubova. I većina klubova se izjasnila da elitna liga treba da se proširi, a Fudbalski savez Srbije samo je ispoštovao njihovu želju. Mislim da je ta odluka poštena i fer prema svim klubovima, jer se prvenstvo nije nastavilo sa plej-ofom i plej-autom, odigrana su samo četiri kola i da ne bi sada ulazili u to da li je neki klub oštećen tim činom, doneli smo odluku za koju mislim da je najpravednija i najpoštenija za sve klubove Super i Prve lige".

Osvrnuo se prvi čovek FSS-a i na baraž Lige nacija sa Norveškom, koji se odlaže još od marta i sada je konačan termin – oktobar.

“U septembru nas očekuju mečevi u Ligi nacija sa Rusijom i Turskom, biće to prilika za selektora Ljubišu Tumbakovića da još jednom proveri sve kandidate za državni tim pred duel sa Norveškom u Oslu 8. oktobra. Naravno, želimo i dobre rezultate u novom ciklusu Lige nacija, ali to će nam pre svega biti dobra priprema za najvažniju utakmicu na putu do Prvenstva Evrope i nadam se da će selektor i igrači učiniti sve da se iz Osla Srbija vrate kao pobednici”, poručio je Slaviša Kokeza.